En person død i alvorlig ulykke ved motorvejen

En 26-årige mand er afgået ved døden i en alvorligt trafikulykke på Køge Bugt Motorvej ved et venstresving ved Avedøre.

Den unge mand var steget ud af bilen for at hjælpe ved en anden ulykke, der vat sket på stedet. Han blev erklæret død ved ulykken.

Det bekræfter Københavns Vestegns politi til Ekstra Bladet.

Ifølge Peter Grønbek, som er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, er der ikke andre, der er kommet betydeligt til skade.

Politiet fik en melding om ulykken på Køge Bugt Motorvej ved udfletningen på Amagermotorvejen klokken 05.02.

Ifølge vagtchefen er der tale om en kompliceret ulykke. Først skete en solofærdselsulykke, hvorefter en anden ulykke sker med tre personbiler involveret.

Den første bil, der kørte galt, holdt ude i yderste vognbane op mod autoværnet.

Føreren forlader den forulykkede bil og går ind i nødsporet. En anden bilist holder derefter ind i nødsporet for at hjælpe føreren fra soloulykken.

- Men føreren af uheldskøretøjet vælger at stikke af i det køretøj, som ham, der var standset op for at hjælpe, havde. Ham, der ville hjælpe, står så tilbage i nødsporet uden bil, siger Peter Grønbek.

Politiet ved ikke, hvem flugtbilisten er. Men vagtchefen siger, at politiet leder efter den stjålne bil og flugtbilisten.

- Der sker så et følgeuheld, hvor to biler kommer bagfra i et sving med venstrekurve. I et forsøg på at køre forbi det havarerede køretøj, rammer de to biler hinanden. Den ene af bilerne ryger ud i nødsporet, hvor et andet køretøj er stoppet op.

Der stod altså to personer i nødsporet.

Det påkørte køretøj bliver skubbet og frem og rammer passageren, der er steget ud af bilen og står i nødsporet. Det er den passager, der afgår ved døden.

- På tidspunktet, hvor ulykken skete, var der mørkt. Så det gør det noget sværere at opdage køretøjet i nødsporet, siger Peter Grønbek, vagtchef ved Københavns Vestegns politi

De pårørende er underrettet.

Politiet melder nu om, at der er åbnet op for trafikken på Køge Bugt Motorvejen.