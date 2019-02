En person dræbt i eksplosion i Stockholm

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiet er rykket til en eksplosion i et rækkehus i Vårberg i det sydlige Stockholm i Sverige.

Politiet skriver på deres hjemmeside, at en person er død, og at de pårørende er underrettet. Ifølge Aftonbladet er der tale om en ung mand.

- En person, som befandt sig i det rum, hvor noget eksploderet, er død, siger politiets talsmand Anna Westberg til den svenske avis.

Meldingen om eksplosionen kom søndag klokken 15.03 og er sket i et af værelser i et rækkehus i Våberg.

Den nationale bombeenhed er ankommet til stedet og er begyndt at undersøge, hvad der er eksploderet, meldte det svenske politi ud klokken 17.30. Der vil også blive udført en teknisk undersøgelse af stedet.

Et antal boliger i nærheden blevet evakueret.

'Politiet ser på hændelsen som en isoleret hændelse. Der er ingen grund til, at udenforstående skal være bange på grund af det, der er sket', skriver de på hjemmesiden.

Artiklen fortsætter under billedet ...



En person er blevet dræbt i en eksplosion i Stockholm. Foto: Ritzau Scanpix

Expressen har spurgt politiets talsmand, om de har mistanke om terror.

- Vi ser ingen koblinger til terror. Vi har en aktuel indsats på grund af en eksplosion, der er sket inde i en bolig, og vi undersøger nu, hvad der kan tænkes at ligge bag, men det er for tidligt at sige, siger Anna Westerberg.

Den svenske efterretningstjeneste, SÄPO, er orienteret om hændelsen.

- Vi kender til hændelsen, og i vores arbejde har vi en tæt kontakt med politiet og bliver informeret, hvis der skulle være noget, der er relateret til vores område. Men jeg vil påpege, at det er politiets sag, siger Karl Melin, pressechef hos SÄPO til Aftonbladet.



Foto: Ritzau Scanpix

Opdateres ...