En person dræbt i flystyrt

En mand er omkommet i et flystyrt søndag eftermiddag ved Kirke Eskildstrup på Vestsjælland.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Det er et svævefly, der er styrtet ned. Han er afgået ved døden, lyder det fra vagtchef Henriette Heinemann.

Politiet kender endnu ikke de præcise omstændigheder ved ulykken.

- Vi ved ikke andet end, at der er nogen derude, der ser at det styrer ned. Havarikommissionen er på vej derud for at undersøge, fortæller vagtchefen.

Anmeldelsen om flystyrtet kom klokken 13.51.

Om den omkomne kommer fra flyveklubben i Tølløse, ved politiet heller ikke endnu.

- Men der var flere fra flyveklubben, der kunne kende han, siger Henriette Heinemann.

De pårørende er underrettet.