En person dræbt: Knivdrama i Valby

Opdateret klokken 08.00: Politiet arbejder fortsat intensivt på stedet. Teknikere i blå kitler er til stede i en baggård, oplyser Ekstra Bladets mand i Valby. En person er netop kørt væk i en ligpose på en båre.

Flere personer er bragt på hospitalet natten til mandag efter et voldsomt knivstikkeri i Valby iKøbenhavn.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Klokken 00.40 får vi en anmeldelse om knivstikkeri ved Valby Langgade. Vi har spærret af og efterforsker sagen, siger vagtchef Henrik Svejstrup ud på natten.

Ved 06.30-tiden oplyser hans kollega vagtchef Lars Westerweel, at politiet ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er politiet i gang med en intensiv undersøgelse i en baggård, hvor knivstikkeriet angiveligt er foregået. Her er en person blevet kørt væk i en ligpose på en båre, som bliver kørt væk i en rustvogn.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

Vedr. Politiets arbejde på Valby Langgade efter nattens hændelse kan dette give trafikale problemer. Find evt. alternative veje. Det er særligt Valby Langgade fra Langgade station og ud mod Ålholm Plads der kan være spærret. #politi dk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 9, 2019

Ingen anholdte

Vagtchefen vil ikke oplyse, hvor mange personer, der er kommet til skade. Han ønsker heller ikke at udtale sig om tilstanden på de tilskadekomne.

- Har I nogen anholdte?

- Nej, det har vi ikke, siger vagtchef Henrik Svejstrup og forklarer, at politiet blandt andet har sat hundepatruljer ind for at sikre tekniske spor.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet har politiet afspærret et større område.

- De har spærret Valby Langgade af ved Valby Station og op omkring Akacieparken, siger han.

Kl. 00.40 modtog vi en anmeldelse om et større slagsmål på Carl Th. Dreyers Vej i Valby. Flere tilskadekomne er bragt til Rigshospitalet. Vi er massivt tilstede i området og har ikke flere oplysninger for nuværende. Nye oplysninger vil komme i Tweets. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 9, 2019

Ekstra Bladet følger sagen …

Foto: Kenneth Meyer

Et område nær Akacieparken og Valby Langgade er spærret af. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer