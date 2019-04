Én person dræbt og fire såret i skyderi

En 20-årig mand fra Nivå har lørdag aften mistet livet efter et skyderi i Rungsted.

Fire personer er desuden kommet til skade i skyderiet. To af personerne er lettere kvæstet, mens de to andre er under behandling, oplyser politiet.

Foreløbig 14 mænd i alderen 20 - 32 år er anholdt efter skyderiet på Rungsted Strandvej. Deres tilknytning til hændelsen skal nu undersøges nærmere, skriver Nordsjællands politi på Twitter.

Politiet fik en anmeldelse om skyderiet kort efter klokken 18, og skyderiet havde fundet sted på Rungsted Strandvej lidt nord for Rungsted Havn.

Foto: Kenneth Meyer

Skyderi på rasteplads

Ifølge Nordsjællands politi skete skyderiet ved en rasteplads Rungsted Strandvej 232 klokken 18.03, hvor fem personer blev ramt af skud.

De øvrige fire, alle mænd i alderen 20–27 år er ifølge de seneste oplysninger ikke i livstruende tilstand.



Nordsjællands Politi har siden anmeldelsen været massivt til stede i området for at sikre spor og lede efter den eller de personer, som står bag skyderiet. Eftersøgningen foregår flere steder, og der anvendes blandt andet hunde og helikopter i eftersøgningen.

Foto: Kenneth Meyer

'Det er ganske uacceptabelt'

- Det er ganske uacceptabelt, at der en lørdag aften på et sted og et tidspunkt, hvor der er mange mennesker ude for at nyde weekenden, sker sådan en hændelse, siger politiinspektør Lau Thygesen.



Han tilføjer, at Nordsjællands Politi vil være synligt til stede flere steder i politikredsen.



Den foreløbige efterforskning peger i retning af, at der er tale om en konfrontation mellem to lokale bandegrupperinger. Nordsjællands Politi er fortsat i gang med at efterforske sagen, herunder også det nærmere motiv for skyderiet.

Nordsjællands Politi beder vidner til episoden eller andre, som har oplysninger, der kan hjælpe med efterforskningen om at henvende sig på telefon 114.

Foto: Kenneth Meyer

'En salve af skud'

Et af vidnerne til episoden er 46-årige forfatter og debattør Jakob Olrik:

- Jeg kommer kørende i en taxa, og vi bliver holdt ind. Der er et meget stort politiopbud og 3-4 ambulancer. Der render en 7-8 gangster-typer rundt og er meget ophidsede. Så gik jeg ind mellem to stisystemer og kunne se, at der var politi med skudsikre veste, automatvåben og hunde, der gennemsøgte området. Det virkede som om, de ledte efter nogen, siger han og tilføjer:

- Skudepisoden foregik umiddelbart udenfor Sofienberg Slot på Rungsted Strandvej, der er lukket helt af nu. Man kunne høre en hel salve af skud blive affyret.

Foto: Kenneth Meyer

- Det er sgu lidt ubehageligt

Et andet vidne, som Ekstra Bladet har talt med, forklarer, at der også har været et jetfly i luften, der er fløjet 'meget, meget lavt.'

- Jeg bor på en vej lige ved stationen og herfra kan jeg se, at beredskabsstyrelsen også er ankommet i deres orange køretøjer med udrykning. Da det startede, kom der så mange politibiler, at jeg aldrig har set noget lignende. Jeg skulle op og hente min søn fra sådan en gamer-weekend, men måtte vende om, fordi politiet havde spærret vejen. Der holdt vel en 20 redningskøretøjer, og der var fuldkommen kaos, siger han.

Vidnet, der ikke vil have sit navn frem af frygt for sin sikkerhed, tilføjer, at betjente med automatvåben har bevæget sig rundt tæt på hans bopæl, hvor de tilsyneladende ledte efter en eller flere personer med relation til skyderiet.

- De har rendt rundt ved nabobygningen til, hvor jeg bor, og det er altså halvanden kilometer fra gerningsstedet. De går mellem bygningerne og kigger. Det er sgu lidt ubehageligt, at få det så tæt på, siger borgeren i Rungsted, hvis navn er redaktionen bekendt.