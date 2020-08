En person er skudt og dræbt under uroligheder i Portland

En person er død efter skud under uroligheder i den amerikanske by Portland.

Det oplyser det lokale politi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er endnu ikke blevet oplyst detaljer om identiteten på den døde person.

Foto: Nathan Howard/Ritzau Scanpix.

Dødsfaldet er sket natten til søndag, hvor demonstranter fra forskellige grupper stødte ind i hinanden.

De seneste måneder har Portland hyppigt lagt gader til demonstrationer, som i flere tilfælde har taget en voldelig drejning, skriver Reuters.

Ifølge politiet er dødsfaldet natten til søndag sket i centrum af Portland. Flere er blevet anholdt af politiet.

- Der er en politisk demonstration i hele centrum af Portland. Der har været nogle tilfælde af vold mellem demonstranter og moddemonstranter.

- Betjente har grebet ind og i nogle tilfælde foretaget anholdelser, skriver det lokale politi på Twitter.

En talsperson fra politiet har over for tv-stationen KGW News, der er tilknyttet mediehuset NBC, bekræftet, at en person er blevet dræbt af skud.

- Jeg kan bekræfte, at der har været skud, og at en person er død, siger talspersonen til KGW News og tilføjer, at politiet er i den tidlige fase af en drabsefterforskning.

På tværs af USA har der i flere måneder været demonstrationer mod racisme og politivold. Startskuddet til demonstrationerne var drabet på den sorte mand George Floyd, som i slutningen af maj blev kvalt under en anholdelse.

I Portland specifikt har der været spændinger mellem forskellige demonstranter hver aften i næsten tre måneder, efter at George Floyd døde, skriver Reuters.

I juli besluttede den amerikanske regering ledet af præsident Donald Trump at sende føderale styrker til Portland for at dæmme op for demonstrationerne.