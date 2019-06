En person omkommet i villabrand

Tirsdag er en person død som følge af en brand i et hus på Søren Kannesvej i den nordsjællandske by Hornbæk.

Det bekræfter Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Vagtchef Jakob Tofte fortæller, at man endnu ikke ved meget i forbindelse med den omkomnes identitet.

- Det er rigtigt, at en person er død. Vores teknikere arbejder fortsat på stedet, hvor der også bliver foretaget ligsyn. Men vi ved ikke meget endnu, siger han til Ekstra Bladet.

Jakob Tofte fortæller videre, at branden er slukket, men at der fortsat foregår nedkøling på stedet. Samtidig bekræfter han, at flere personer er blevet reddet ud af huset.

- Alle er, af hvad vi ved, reddet ud undtagen én, lyder det kortfattet.

Man har ikke fastlagt en årsag til branden.

Opdateres ...