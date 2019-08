En person pågrebet efter skuddrab i Malmø

En kvinde i 30'erne døde tidligere i dag af sine skader efter en skudepisode i Malmø.

Mandag eftermiddag har politiet pågrebet og afhørt en person i forbindelse med drabet.

Det oplyser stedfortrædende politichef i Malmø, Mattias Sigfridsson, til SVT Skåne.

- Jeg kan ikke sige, om han er mistænkt for selve mordet, eller om han er indblandet på en anden måde. Vi er netop nu ved at tage stilling til, om han skal anholdes eller ej.

Politichefen fortæller videre, at man er i gang med skaffe sig et overblik over, hvad der er sket, ligesom man undersøger muligt motiv og baggrund for skudepisoden.

Hvorvidt den pågrebne person har en relation til den dræbte kvinde, kan Mattias Sigfridsson ikke svare på for nuværende.

- Det er en meget vigtig, at kortlægge hende og hendes omgangskreds, fortæller han.

Ifølge politiet viser den nuværende efterforskning ikke, at der var nogen trussel mod kvinden, men man udelukker heller ikke noget.

Opdateres ...