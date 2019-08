En person skudt i norsk moské

Norsk politi melder lørdag eftermiddag om en person skudt i en moské i Bærum.

De melder dog også, at situationen er under kontrol.

'Der har været en skudepisode inde i moskéen. En person er skudt. Skadesomfanget er ukendt,' skriver politiet.

En person er indtil videre pågrebet, og politiet arbejdet stadig på stedet, skriver VG.

- Intet tyder på, at der har været flere involveret. En person, som var på stedet, er lettere skadet, og det ikke fastslået, hvordan skaden er sket, skriver politiet ydermere på Twitter.

#Bærum. Ringeriksveien. al-Noor Islamic senter. Det har vært en skyteepisode inne i moskeen. En person er skutt. Ukjent skadeomfang på denne. En gjerningsperson er pågrepet. Politiet jobber på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 10, 2019

Irfan Mushtaq, der er forstander ved moskéen, fortæller om episoden til avisen Budstikka.

- Et af vores medlemmer er blevet skudt af en hvid mand iført hjelm og uniform, siger han.

Etnisk norsk

Til NRK kan politiet dog ikke bekræfte, at manden skulle have haft hvid hjelm og uniform på. De bekræfter dog, at det drejer sig om etnisk norsk mand.

- Det skal være en mand, som er hvid i huden. Alt tyder på, at manden er etnisk norsk, siger operationsleder Per Ivar Iversen, som tilføjer, at nogen i moskéen havde tilbageholdt manden, inden politiet kom.

Politiet har fundet flere våben inde i moskéen. Politiets Sikkerhedstjeneste og Statsministeriets kontor følger situationen tæt.

Politiet har ingen informasjon om hvem gjerningsmannen er. Han er beskrevet som en ung mann, hvit i huden. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 10, 2019

Vi arbejder på stedet

Vagtchef ved politiet i Oslo, kan heller ikke oplyse meget om episoden.

- Vi arbejder fortsat intenst på stedet, og det er derfor for tidligt at sige noget, siger han.

Episoden er sket i al-Noor Islamic center, hvor der i øjeblikket er mange ambulancer til stede.

Et vidne har fortalt til VG, at vejen blev spærret, da ambulancerne kom.

- Jeg var ude og køre i nærheden, da jeg hørte to-tre skud, og der antog vi, at de kom fra moskéen, siger øjenvidnet.

Opdateres ...