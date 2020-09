En ramt af skud i frisørsalon

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet

En mand er blevet ramt af skud i en frisørsalon på Mørkhøjvej.

Det bekræfter leder af Afdelingen for Organiseret Kriminalitet ved Københavns Politi, Knud Hvass, over for Ekstra Bladet.

Han kan i skrivende stund ikke kommentere mandens tilstand, men uddyber, at han blev ramt inde i salonen, som hedder Salon Ørn.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er en ambulance kørt af sted fra området med politieskorte.

En mand er tirsdag blevet ramt af skud i denne frisørsalon. Billedet her er taget ved en tidligere lejlighed. Foto: Ekstra Bladet

Politiet er talstærkt til stede ved salonen, som ligger lige over for Nørre Gymnasium.

I forbindelse med skudepisoden har politiet afspærret et større område fra salonen ned ad Mørkhøjvej og til krydset ved Frederikssundsvej.

Ekstra Bladet har talt med naboer, som fortæller, at der lød skud, og kort tid efter løb folk ud og ind ad salonen. én nabo fortæller, at han hørte, hvad han mener, var fem skud.

Også elever på Nørre Gymnasium var vidne til dele af episoden.

- Vi hørte cirka fem skud, og så sagde rektor at det var en skudepisode, fortæller en elev til Ekstra Bladets udsendte.

Ekstra Bladet følger sagen.

Opdateres ...