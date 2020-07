Mens der er sket enorme materiale skader, ser det ikke ud til, at der har været nogen tab af menneskeliv ved hændelsen, hvor et tog blev afsporet, og en bro kollapsede i Arizona

En bro er onsdag kollapset i den amerikanske stat Arizona, efter at et tog blev afsporet.

Det skriver CNN.

Ifølge mediet beskrives billederne fra stedet 'som en en scene fra helvede.'

Hændelsen fandt sted på broen, der fører over Tempe Town Lake, hvor et godstog er ukendte grunde blev afsporet og antændte, hvilket muligvis fik broen til at kollapse delvist.

Foto: Rob Schumacher/The Republic/Ritzau Scanpix

Efterfølgende kunne man fra scenen se enorme røgskyer stige til vejrs. Et øjenvidne beskriver, hvordan hun oplevede det hele, da hun cyklede under delen af broen på land i det øjeblik, hvor toget blev afsporet.

- Der var ild på midten af broen. Ild, der 'faldt' ned i vandet. Det lignede i sandhed end scene fra helvede.

Mens der er sket enorme materiale skader, ser det ikke ud til, at der har været nogen tab af menneskeliv.

Ifølge CNN er en enkelt person blevet bragt til hospitalet for at blive tjekket for røgforgiftning.

I alt antændte mellem otte og ti vogne på broen, der blev inspiceret så sent som 9. juli.

Faktisk kunne det have gået langt værre.

To af vognene, der ikke antændte, var nemlig fyldt med den brandbare, gennemsigtige væske cyklohexan. Ingen af de vogne viste tegn på lækage.

Politiet skal nu undersøge, hvad der præcist fik tog til at køre af sporet, mens de også skal klarlægge, om det var afsporingen, der fik broen til at falde sammen.