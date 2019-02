En skudt og flere stukket ned i Marseille

Efter fire mennesker blev overfaldet med kniv i Marseille, skød fransk politi angrebsmanden.

Det skriver flere franske medier, heriblandt La Provence.

Angrebene skete ifølge lokale medier på Canebière sent tirsdag eftermiddag. Derfor er gaden nu spærret, hvor både politifolk og brandmænd arbejder på stedet. Politiet valgte at skyde angrebsmanden, da de så ham gribe efter en pistollignende genstand.

Ifølge flere politikilder er angrebet ikke terror-relateret. Politiet skød angrebsmanden, da han trak en pistol for at skyde på politiet, skriver Reuters.

Manden sårede to af sine ofre på en sporvogn og de andre to på åben gade. Det skulle kun være et af ofrene, der er i kritisk tilstand.

Bliv væk

Byens officielle Twitter-profil advarer alle mod at færdes i området og beder folk om at holde sig væk så længe politiet arbejder på stedet.

Profilen bekræfter desuden, at angrebsmanden er neutraliseret af politiet.

[#Marseille] L’individu a été neutralisé par les policiers de la BAC @PoliceNat13. Respectez les périmètres de sécurité mis en place dans le secteur #Canebière. Ne gênez pas le travail des enquêteurs. pic.twitter.com/gpA0ye5CzV — Police nationale (@PoliceNationale) February 19, 2019

Lige nu bliver en video delt på Twitter. Den skulle være fra afspærringen af Canebière.