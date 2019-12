Endelig rapport slår fast: Derfor skete ulykken på Storebæltsbroen

Manglende låsning var årsag til, at en sættevognstrailer kunne blæse af og ramme tog, står der i rapport

Nu er det slået fast. Årsagen den dødelige togulykke på Storebælt 2. januar var manglende låsning.

Det skriver Havarikommissionen i den endelige rapport om togulykken på Storebælt, der skete første arbejdsdag efter nytår.

Den manglende låsning gjorde, at en sættevognstrailer fra et godstog fra selskabet DB Cargo kunne blæse af og ramme et IC4-tog, der kørte i retning mod Sjælland.

Efter ulykke på Storebæltsbroen: Medarbejder dømt

Ulykken kostede otte passagerer livet, mens 18 passagerer blev kvæstet.

Siden er årsagen til ulykken blevet undersøgt af blandt andet Havarikommissionen, som nu har offentliggjort sine endelige konklusioner.

I rapporten vurderer Havarikommissionen, at 'det eneste sandsynlige scenarie er, at sættevognstraileren var læsset med hovedbolten i skamlen, men at skamlen ikke var låst inden ulykken.'

Videre lyder det:

'Havarikommissionen anser den manglende låsning for at være årsagen til, at den tomme og dermed relativt lette sættevognstrailer kunne blæses af sin plads i godstoget og kollidere med lyntoget L 210.'

Optagelse her viser godstogets passage indtil 300 meter før kollisionen med passagertoget. Video: Havarikommissionen

Flere faktorer

Havarikommissionen peger på en række ting, som kan have haft indflydelse på den manglende låsning.

Her påpeger den blandt andet på, læsseinstrukserne på ulykkestidspunkt ikke indeholdt funktionscheck af skamlen før læsning. Men det var der heller ikke krav om.

Kommissionen skriver også, at 'operatørens kontrol af, at skamlen var låst, når en sættevognstrailer var læsset, var baseret på fabrikantens manual. Denne kontrol ifølge manualen var ikke tilstrækkelig til at sikre, at skamlen var låst.'

Skjulte oplysninger: Fyret efter togulykken på Storebælt

I manualen stod der, at skamlen var låst, når håndtaget var fuldt tilbagetrukket, og udskæringen ikke var synlig. Men skamlen kunne være ulåst - selv når håndtaget var langt inde, og udskæringen ikke var synlig.

Allerede i marts fremlagde Havarikommissionen en foreløbig rapport for ulykken. Her blev det konkluderet, at låsemekanismen i flere skamler har haft en træghed.

I den foreløbige rapport lød det, at 16 personer blev kvæstet - foruden de otte omkomne. Heraf var fire alvorligt kvæstet. I den nye rapport er tallet dog opjusteret, da i alt 18 blev kvæstet - heraf fire alvorligt.

Totalskadet tog

Det blæste 2. januar, da ulykken skete på Storebæltsbroen.

Havarikommissionen skriver at de vindstyrker, der var ved Vestbroen denne morgen, 'var tilstrækkelige til at vælte en sættevognstrailer fri af skamlen og trække hovedbolten fri af skamlen på godsvognen.'

Det gjaldt også, når hovedbolten var korrekt placeret i skamlen, hvis skamlen ikke var låst.

20-årig delte billeder af dræbte i togulykke: Nu er han dømt

Hvis sættevognstraileren var korrekt placeret og låst, ville den ikke kunne blæse fri af skammel og vogn ved de vindstyrker, lyder det i rapporten.

Lyntoget fra DSB blev totalskadet af ulykken. Det kan renoveres, men DSB har besluttet, at når den endelig rapport fra Havarikommissionen blev udgivet, så skulle toget hugges op og destrueres.

Se også: Tog fra storebæltsulykke skal destrueres

Det er af respekt for de afdøde, pårørende og personalet, at intet for det forulykkede tog skal genbruges.

Efter ulykken, som er den største togkatastrofe i Danmark i over 30 år, blev vraget transporteret til et værksted i Aarhus.