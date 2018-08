Endnu en bilbrand i København

Ved du noget? Tip Ekstra Bladet - E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224

Igen natten til fredag har der været bilbrand i København. Denne gang var det på Tranevej.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Det har givet nogle følgeskader på nogle andre biler, og vi er i gang med at undersøge, om den er påsat, siger vagtchef, Carsten Reenberg.

Gennem længere tid har bilbrande hærget København. I starten af august var der ni bilbrande på Nørrebro.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan tre mænd med tilknytning til det autonome miljø blev taget på fersk gerning. Muligvis kan det være have sammenhæng med tildækningsforbuddet. Alternativt har Ekstra Bladet også beskrevet, hvordan at brandene muligvis kan have sammenhæng med anholdelsen af en kendt bandefigur.

Sidst der var mange bilbrande, skete det også i forbindelse med en weekend.

