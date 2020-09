Endnu en dansk Michelin-restaurant lukker

For nyligt var det Michelinrestauranten 108, der måtte dreje nøglen om, og nu ser det ud til, at Danmark må se endnu et gastronomisk fyrtårn lukke.

Ved årets udløb lukker Michelinrestauranten Restaurant Relæ på Nørrebro i København nemlig permanent.

Det fortæller restaurantens indehaver og bagmand Christian Puglisi i et interview med Berlingske.

Hyldet med stjerneregn: Mangler basale rettigheder

Det er ellers ikke fordi, Relæ ikke har lavet penge.

Igennem de seneste år har Michelinrestauranten været en af de få toprestauranter, der har kørt med et solidt overskud.

Således havde restauranten i det seneste regnskab et resultat på 2,9 millioner kroner.

Ifølge Christian Puglisi skal årsagen til lukningen derfor findes et andet sted.

- Alting skal have en ende. Jeg anser det som det ypperste privilegium at have startet et projekt som Relæ og være i stand til at lukke det efter ti år, mens restauranten stadig er på sit højeste, siger Christian Puglisi til Berlingske.

Han understreger at lukningen intet har med coronakrisen at gøre, som var den primære årsag til, at 108 måtte dreje nøglen om.