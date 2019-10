Endnu en formodet skinketyv anholdt

En tredje rumænsk mand er blevet anholdt i sagen om de 73 stjålne skinker, som politiet fandt i en ransagning tidligere på ugen.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er en 32-årig rumænsk statsborger og blev fredag varetægtsfængslet ved et lukket grundlovsforhør.

De to øvrige anholdte sad i førerhuset på en tysk indregistreret varebil. Efter en ransagning fandt politiet 73 skinker til en værdi af cirka 20.000 kroner i varerummet.

Alle tre er sigtet for tyveri og er varetægtsfængslet frem til den 23. oktober. De rumænske statsborgere nægter sig alle skyldige.

Fandt skinker i beskidt varerum

- Det er en patrulje nede ved Padborg, der stopper varebilen. I bilen finder de alle de her skinker, der bare er smidt ind i et beskidt varerum, forklarede Erik Lindholdt, vagtchef hos Sydjyllands Politi, til Ekstra Bladet efter ransagningen.

- Derudover lå der metalstativer, som man hænger skinkerne på i varerummet, så vi formoder, at de har været inde i lastbil og stjålet dem derfra.

Udover de 73 skinker, der hver har en vægt på ti kilo, fandt politiet en skinkeholder og et såkaldt 'juletræ'.

- De er formodentlig kørt herop for at stjæle dem, hvorefter de er vendt næsen hjem for at sælge det videre, sagde vagtchefen.