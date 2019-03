Endnu en pakke knyttes til brevbomber

Der er formentlig en sammenhæng mellem en mistænkelig pakke sendt til et universitet i Skotland onsdag og tre brevbomber fundet i London tirsdag.

Det mener politiet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Efterforskningen af pakkerne i Glasgow og London foregår derfor parallelt.

- Vi arbejder meget tæt med vores kolleger fra politiet i Skotland, siger politikommissær Clarke Jarret fra den britiske antiterrorenhed.

Pakken, som blev sendt til et universitet i Glasgow, blev fundet af ansatte ved universitetet. Den blev ikke åbnet, men i stedet destrueret i en kontrolleret sprængning. Ingen personer kom til skade.

Brevbomber fundet ved lufthavne og togstation i London

Politiet tog dog ingen chancer og valgte derfor at evakuere og delvist afspærre universitetet. Det skete som en 'sikkerhedsforanstaltning, efter at en mistænkelig pakke blev fundet i universitetets postrum'.

De tre brevbomber. Foto: AFP

Dagen før blev tre brevbomber sendt til to lufthavne og en station i London. De tre sprængladninger blev sendt til lufthavnene Heathrow og London City samt til togstationen Waterloo.

Sprængladningen i den ene pakke gik af og startede en mindre brand, da pakken blev åbnet, men ingen personer kom til skade.

De to andre pakker blev ikke åbnet, før politiet kom til stedet.

Alle pakkerne i London var sendt fra Irland. Det vides endnu ikke, hvor pakken i Glasgow var sendt fra.

De fire pakker er dog ikke de eneste, der er blevet fundet de seneste dage.

Onsdag blev der fundet en mistænkelig pakke ved indgangen til parlamentet i London og endnu en ved et universitet i Essex i den sydøstlige del af landet. Begge pakker viste sig at være ufarlige.

Samtidig meddelte politiet i Edinburgh, at The Royal Bank of Scotlands hovedkvarter i byen var evakueret, da politiet efterforskede en melding om en mystisk pakke. Heller ikke indholdet af den var farligt.