Endnu en person sigtet i antiterrorsag

Politiet har sigtet endnu en person i en sag om påståede planer om sprængning af en eller flere bomber.

Det er kommet frem i et retsmøde onsdag i Københavns Byret.

Her har en dommer afgjort, at to mænd og en kvinde får forlænget deres varetægtsfængsling frem til 4. marts. De tre blev anholdt midt i december mistænkt for at planlægge terror i Danmark eller i udlandet.

Baggrunden for anholdelserne dengang var en mistanke om, at en række gerningspersoner har været i færd med at planlægge et terrorangreb med et militant, islamistisk motiv, oplyste operativ chef i Politiets Efterrettningstjeneste (PET) Flemming Drejer efter de første anholdelser.

I alt 21 blev anholdt dengang for at skaffe 'remedier', som politiet kalder det, til at fremstille sprængstoffer og for forsøg på at skaffe skydevåben. De fleste blev løsladt kort tid efter anholdelserne.

I onsdagens retsmøde har en forsvarer for en af mændene bedt om åbne døre. Han henviste til, at en fjerde person også er sigtet, og at vedkommende er på fri fod.

- Han kan jo fortælle om sagen, bemærkede advokat Ulrik Sjølin.

- Det er rigtigt nok, at én person til er blevet sigtet, sagde anklager Anders Larsson.

Han fastholdt dog kravet om dørlukning. Efterforskningen af sagen pågår stadig, og der er tale om en terrorsag, lød hans begrundelse. Dommer Lone Molsted efterkom kravet.

Via videolink til arresthuse tonede de tre frem på en skærm i retslokalet. Den ene, kvinden på 38 år, var klædt i sort stof fra top til tå.

De syv involverede politikredse i aktionen i december var København, Københavns Vestegn, Midt- og Vestsjælland, Fyn, Midt- og Vestjylland, Østjylland og Nordjylland.

Tre andre personer sidder også varetægtsfængslet i sagen. De er sigtet for at forsøge at skaffe våben til en terrorhandling.

Opdateres ...