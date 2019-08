Endte i have: Rustvogn totalskadet på vej til kapellet

Det var noget af et syn, beboerne i Kettinge mødte, da en rustvogn bragede ind i en baghave tirsdag eftermiddag.

Rustvognen var med fuld last, da uheldet skete, og var på vej til kapellet på Nykøbing Falsters sygehus, oplyser Folketidende.

Ramte en modkørende

Den 60-årige kvinde, som kørte i rustvognen, var på vej i nordlig retning ad Fuglsangvej i Kettinge, da uheldet skete. Hun mødte nemlig en 42-årig kvinde, som var på vej i sydlig retning på samme vej.

- Af ukendte årsager kører hun (den 60-årige kvinde, red.) over i den modsatte vejbane, hvor hun rammer en modkørende bilist, der er på vej sydpå. Den 42-årige bilist undviger ud i rabatten for at undgå et frontalt sammenstød, siger vagtchefen Lars Denholt hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Totalskadet

Ikke nok med sammenstødet, så fortæller Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis vagtchef Lars Denholt fortælle:

- Rustvognen fortsætter så på tværs af vejbanen og ind i en have, hvor bilen holder stille.

Hverken den 60-årige eller den 42-årige kom til skade ved uheldet.

Sådan så det ud, da Redning Danmark fra Toreby kom for at trække rustvognen ud af haven. Foto: Claus Hansen/Folkeridende

Vognmand, Nils Laurits Jensen, som den 60-årige kørte for, fortæller, at rustvognen er totalskadet efter uheldet.