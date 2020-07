Engelsk betjent trukket i døden bag bil: Teenagere dømt

Tre engelske teenagere er blevet kendt skyldige i uagtsomt manddrab på politibetjent Andrew Harper i en sag, der chokerede England sidste sensommer, skriver Sky News.

Den 28-årige nygifte politimand Andrew Harper ville forhindre tre unge mennesker i at stjæle en firehjulet motorcykel - eller ATV - og trådte ud af sin tjenestebil, da hans fødder blev viklet ind i et slæbebånd forbundet til tyveknægtenes flugtbil 15. august sidste år.

Slæbebåndet var formentlig tænkt til at transportere det stjålne køretøj fra landejendommen.

Teenagerne med 19-årige Henry Long i førersædet trykkede speederen i bund, og Harper blev trukket i døden langs knap to kilometers asfalteret landevej i et landområde lidt vest for Reading i det sydlige England.

Redderne ankom og erklærede ham død på stedet.

På vej ud af retten. Fra venstre: 18-årige Albert Bowers og Jessie Cole, begge passagerer i bilen. Foto: Ritzau Scanpix

Harper var blevet gift fire uger inden hændelsen og havde med hustruen planlagt en bryllupsrejse, der skulle have fundet stedet bare få dage efter.

Af retsmødet fremgik det, at Harper blev 'kastet fra side til side' hele turen gennem de snoede veje, og at skaderne på hans legeme var meget voldsomme. Hans påklædning og personlige ejendele var alle flået af ham.

Betjent Andrew Harper. Foto: Shutterstock

Frikendt for mord

Teenagerne indrømmede deres planer om at stjæle ATV'en, men alle tre nægtede at have set Harper bundet fast til bilen.

Fører Long havde allerede indrømmet hændelsen, selvom han havde startet med at hævde, han så Fast & Furious på DVD på tidspunktet for drabet.

Han erkendte dog senere, at de forsøgte at flygte fra stedet efter at have set politimanden, og at han følte sig 'skamfuld' over episoden. Til det sidste benægtede han dog fortsat nogen intention om at ville gøre betjenten ondt.

- Jeg accepterer, at jeg slog ham ihjel med den måde, jeg kørte på.

- Men hvis jeg havde vidst det, ville jeg have reddet ham, sagde han til retsmødet.

Manden ved rattet, 19-årige Henry Long, poserer for politiets kameraer. Foto: Thames Valley Police

Fra videovervågning fra Harpers tjenestebils kamera fremgik det, at Harper var inden for armslængde af bilen, da den kørte afsted. Det blev også fremlagt, at chauffør Long skruede højt op for musikken, da han kørte afsted.

Strafferammen bliver annonceret næste fredag.