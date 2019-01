Engelsk knivoverfald efterforskes som terror

Tre personer - heriblandt en politibetjent - blev nytårsaften overfaldet med kniv på Victoria Station i den engelske storby Manchester.

Nu oplyser politiet, at man efterforsker angrebet som en mulig terrorhandling.

- Vi behandler det som en terrorefterforskning, forklarede politimester Ian Hopkins på et pressemøde tirsdag ved middagstid.

Et øjenvidne udtalte efter angrebet til den britiske avis The Telegraph, at gerningsmanden råbte 'Allah' inden og under angrebet.

Foto: Ritzau Scanpix

Han fortæller desuden, at manden råbte: 'Så længe I bliver ved med at bombe andre lande, vil den her slags blive ved med at ske.'

Den sårede politibetjent er ifølge avisen The Telegraph stadig indlagt for et knivstik i skulderen, mens yderligere en mand og en kvinde blev bragt på hospitalet til med kvæstelser.

Politiet modtog anmeldelsen om overfaldet kort før klokken 21 lokal tid, og oplyser tirsdag, at en 25-årig mand er anholdt. Britisk politis antiterrorenhed leder efterforskningen.

Sam Clack, der er producer og journalist på tv-stationen BBC, var til stede på Victoria Station og overværede angrebet, der foregik på en af Victoria Stations perroner.

Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg hørte et forfærdeligt skrig og kiggende ned langs perronen. Han kom løbende mod mig med en 30 centimeter lang køkkenkniv i hånden, fortæller Sam Clack til The Telegraph.

- Det var frygt. Ren frygt.

Clack beretter desuden via sociale medier, at gerningsmanden prøvede at forlade stationen, og at han var 'helt dækket af blod'.

En større gruppe betjente var dog til stede på stationen og overmandede gerningsmanden. Ifølge vidner brugte politiet en strømpistol og peberspray.