Enlig ulv sigtet i terrorsag: Forsøgte at købe skydevåben

En 23-årig mand mistænkt for at have forberedt terror i Danmark bliver nu fremstillet i grundlovsforhør på Frederiksberg

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): En 23-årig mand sigtet for terrorisme og med muslimsk baggrund bliver nu fremstillet i grundlovsforhør. Det foregår bag lukkede døre.

Marie Petersen, senioranklager i Københavns Politi, indledte med at læse sigtelsen op for pressen og den unge mand.

Han er sigtet efter terrorparagraffen og mere præcist for at have forsøgt at købe et eller flere skydevåben med ammunition og for at være i færd med at forberede en eller flere terrorhandlinger, der ville kunne destabilisere samfundet og skræmme befolkningen i Danmark.

Manden nægter sig skyldig.

Han blev ført ind i Retslokale 3 lidt før klokken 13. Han er klædt i en sort vindjakke med hætte og snørelukning, som kun blottede hans øjne, næse og mund. Han holdt under næsten hele den åbne del af retsmødet hænderne i lommerne.

Han opererede alene

Efter hans anholdelse torsdag i en koordineret antiterroraktion meldte Jørgen Bergen Skov og Flemming Dreyer, der er chefpolitiinspektører i henholdsvis Københavns Politi og PET netop ud, at anholdelsen kan have afværget terrorangreb i Danmark.

Pågribelsen ved en koordineret antiterroraktion var angiveligt resultatet af omfattende efterforskning og efterretningsarbejde.

Det er politiets vurdering, at manden har handlet alene, men at han er inspireret af militant islamisme. Myndighederne ønsker ikke at give offentligheden indblik i, hvorfra den anholdt forsøgte at skaffe våben, eller hvor og hvornår han angiveligt ville gå til angreb.

Politiet holder tæt med, hvor længe manden har været i efterforskernes søgelys.

Lukkede døre

Grundlovsforhøret blev på anklagerens begæring holdt bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

I december sidste år slog politiet til mod en række personer flere steder i landet i en omfattende anti-terroraktion. Pågribelsen af manden i den aktuelle sag har ifølge politiet ikke forbindelse til det sagskompleks.

Det er ikke et særsyn, at radikaliserede militante personer opererer alene i forbindelse med terrorhandlinger. Efterretningstjenesterne har døbt dem 'enlige ulve'.

Der er nedlagt navneforbud i den konkrete sag.