Epstein-eks anholdt

Den britiske rigmandsdatter Ghislaine Maxwell er blevet anholdt i New Hamsphire efter at være sporløst forsvundet i flere måneder. Det skriver NBC.

Maxwell skal nu forsvare sig mod sigtelser om involvering i den berygtede afdøde finansmands sex-forbrydelser, herunder at have været indblandet i hans omfattende handel med mindreårige piger. Hun forventes at skulle i retten senere på dagen torsdag.

Sidste sommer blev Epstein, som er tidligere straffet for overgreb på mindreårige, arresteret for angiveligt at have faciliteret handel med unge piger til hans ø i løbet af 00'erne, hvor han og hans mange magtfulde venner kunne slå sig løs.

Jeffrey Epstein lykkedes efter to forsøg med at begå selvmord i fængslet i august sidste år, mens retssagen stadig kørte.

Siden hans død har Maxwell holdt sig under radaren, mens hendes rolle i sagen er blevet undersøgt og heftigt omdiskuteret.

Endnu et fint selskab. Donald Trump med Maxwell og Epstein på en natklub i Palm Beach, Florida år 2000. Foto: Getty Images

I 2008 blev Jeffrey Epstein dømt for seksuelle overgreb mod mindreårige piger. Han slap dengang med 13 måneders fængsel, selv om rigmanden ellers stod over for en række anklagepunkter, der kunne have givet ham fængsel på livstid.

Det skete takket være en kontroversiel aftale, som blev indgået, uden ofrenes samtykke, med statsanklageren Alexander Acosta, som ni år efter blev arbejdsminister under Donald Trump.

Da sagen om Epstein blæste op igen, endte Alexander Acosta efter meget pres med at trække sig som minister i juli i fjor.

Epstein havde mange magtfulde venner, herunder mere end én amerikansk præsident. Den nuværende af slagsen, Donald Trump, kom ilbage i 2002 med positive artikler om ham i en artikel i New York Magazine.

- Jeg har kendt Jeff i 15 år. Fremragende fyr. Han er sjov at være sammen med. Det er endda blevet sagt, at han kan lide smukke kvinder lige så meget som jeg kan, og mange af dem er til den yngre side, fortalte Trump ved den lejlighed.

Hun er datter af den prominente og berygtede britiske mediebaron og politiker Robert Maxwell.

Trump hævdede, mens sagen var på sit højeste sidste sommer, at han ikke var "fan af" Epstein og ikke havde snakket med i 15 år.