Epstein overførte millioner til sin veninde

I sidste uge blev den nu afdøde milliardær Jeffrey Epsteins veninde og forretningsmæssige samarbejdspartner Ghislaine Maxwell anholdt og fængslet.

Hun sigtes for at have rekrutteret et væld af unge kvinder og piger helt ned i 14 års alderen, som Epstein kunne forlyste sig med seksuelt.

Ghislaine Maxwell sigtes også for selv at have været med til at misbruge pigerne seksuelt.

Nu kan TV-stationen CNN berette, at de amerikanske myndigheder er begyndt at grave i Epsteins og Maxwells økonomi. Noget tyder på, at de to i en femårig periode fra 2007 udvekslede, hvad der svarer til omkring 120 millioner kroner.

Tog sit eget liv

De store summer gik først ind på Epsteins konto, dernæst blev de overført til Maxwell, som så sendte pengene tilbage til Epstein.

Økonomiske eksperter antyder overfor CNN, at de to kan have været i gang med at hvidvaske millioner af dollars for at dække over kriminel aktivitet.

- Der kan være tale om en helt uskyldig forklaring. Men det er bestemt interessante data, fastslår Duncan Levin, der er tidligere anklager og ekspert i hvidvaskning af penge.

Jeffrey Epstein valgte sidste år i august at tage sit eget liv i fængselscellen. Han nåede således aldrig at få en dom for det omfattende misbrug af unge piger, som han efter politiets mening stod bag.

Society-par med kongelige venner

Epstein og Maxwell var i årevis et celebert society-par, som færdedes hjemmevant blandt kongelige og milliardærer. Blandt andet var prins Andrew en nær ven af parret. Prinsen bliver ligeledes beskyldt for at have været til at dyrke sex med helt unge piger. Der er dog ikke rejst sigtelser for dette.

Prins Andrew var nær ven af parret. Foto: Shutterstock

Det er fortsat en gåde, hvordan Epstein kunne føre sig frem som milliardær med store ejendomsbesiddelser. Selv hævdede den karismatiske finansmand, at han tjente sine penge som investeringsrådgiver. Andre har beskyldt ham for at have frasvindlet dem kæmpesummer.

Little St. James Island, som Epstein også ejede. En del af sexovergrebene på pigerne fandt angiveligt sted her. Foto: Gianfranco Gaglione/ AP

Politiets igangværende kulegravning af Epsteins og Maxwells økonomi afslører ifølge CNN også, at Epstein lovede veninden, at han ville støtte hende finansielt gennem hele livet.

Ghislaine Maxwell boede indtil sin anholdelse på en stor ejendom i New Hampshire. Ejendommen blev ifølge CNN købt for omkring syv millioner kroner i kontanter. Et hemmeligt selskab stod bag opkøbet.