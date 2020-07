Epsteins kæreste flyttet til nyt fængsel

Finansmanden Jeffrey Epsteins tidligere assistent og kæreste Ghislaine Maxwell er nu blevet overført til et fængsel i New York, som angiveligt er særligt sikret.

Maxwell blev anholdt i sin millionvilla i New Hampshire i sidste uge.

Hun sigtes for at have været med til at skaffe unge kvinder og piger helt ned i 14-års alderen, som Epstein herefter misbrugte seksuelt.

Anklagemyndigheden siger ifølge flere amerikanske medier, at kvinden ikke bør løslades mod kaution. Anklagemyndigheden frygter, at Maxwell vil flygte, da hun er i besiddelse af pas fra tre forskellige lande.

Ligeledes har hun internationale kontakter.

- Der er slet ikke nogen grund til, at hun vil blive i USA, hvor hun risikerer en langvarig fængselsstraf, mener anklagerne i sagen.

Jeffrey Epstein tog sit eget liv i fængslet og nåede aldrig at blive dømt for at have misbrugt de mange piger og kvinder, som var en del af en større sexring.

Efterforskningen viser, at der er sket store pengeoverførsler mellem Epstein og Maxwell.

