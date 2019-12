Er det nattens dummeste krudtkarl?

Over alt i landet klager borgere til politiet over unge mænd, der mere eller mindre skødesløst affyrer nytårsfontæner, bomberør, kanonslag og raketter til gene for børn, voksne og dyr

Det er langt fra altid, at politiet kommer i kontakt med krudtkarlene, men en 24-årig mand fra Ringkøbing bad sent i nat nærmest selv om opmærksomhed fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi modtog kl. lidt i fem i nat flere anmeldelser om, at han stod og affyrede kanonslag på hjørnet af Skoletorvet og Nygade i Silkeborg. Han kastede dem ikke efter nogen, men det støjede, siger vagtchef Simon Skelkjær.

10 minutter efter den første anmeldelse anholdt en patrulje manden og ransagede hans bil, hvor man både fandt fire gram kokain og en mængde ulovlige kanonslag, så han blev sigtet for begge forhold, oplyser vagtchefen.

- Man kan gisne om, om affyringen af kanonslag skete i et salgsfremstød for at gøre opmærksom på sig selv, for der var også en digitalvægt, små poser og kontanter, så han erkendte, at han solgte euforiserende stoffer, men vi kom altså også forbi, siger Simon Skelkjær.

