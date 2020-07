Erik forsvundet i to år: Her hejses lig op

Efter omkring seks timers arbejde på stedet kunne liget, der fredag klokken 17 blev fundet på en nedbrændt ejendom i Vebbestrup i Nordjylland, hejses op.

Det skete på en båre, der varsomt blev hejst op med en kran. Liget er nu bragt til Retsmedicinsk Institut, hvor identitet og dødsårsag skal fastslås.

Liget blev fundet i forbindelse med nedrivningsarbejde på ejendommen, hvor den 73-årige folkepensionist Erik Madsen har været sporløst forsvundet fra i mere end to år, siden en voldsom brand hærgede ejendommen.

Erik forsvundet i to år: Nu har politiet fundet et lig

Politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi bekræftede i aftes, at de havde fundet et lig.

- Vi har selvfølgelig en formodning om, at det er Erik, men vedkommende er ikke identificeret endnu, sagde han.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Politiet har efterforsket sagen lige så minutiøst, som hvis det var en drabssag, men det er endnu for tidligt at sige noget om dødsårsagen for liget endnu.

Men som Carsten Straszek siger, har det mest mærkelige i sagen været, at de ikke har kunnet finde den 73-årige folkepensionist Erik Madsen.

Han var dårligt gående og lungesyg og havde ikke adgang til en bil, så det var et mysterium, hvordan han skulle have bevæget sig langt væk.

Liget blev fundet i forbindelse med, at man har arbejdet på stedet, fordi ejendommen skulle rives ned, og soklen graves op.

- Han er fundet i, hvad, vi formoder, er en hjemmebygget krybekælder cirka to meter under jorden, fortalte Carsten Straszek i går.

Under den minutiøse eftersøgning af Erik Madsen har politiet været i området, hvor der nu er fundet et lig, men de har ikke været så dybt nede, som det sted, hvor liget er fundet, under sammenstyrtede murbrokker.

Erik forsvundet sporløst: Mick så ham som den sidste

Mystisk forsvinden: Her ledte politiet efter knoglerester