Erik forsvundet i to år: Nu har politiet fundet et lig

Erik Madsen har været sporløst forsvundet, siden hans hus i Vebbestrup i Nordjylland brændte 8. marts forrige år. Men fredag har Nordjyllands Politi fundet et lig på hans ejendom.

- Vi kan bekræfte, at vi har fundet en død person på Eriks ejendom. Vi har selvfølgelig en formodning om, at det er Erik, men vedkommende er ikke identificeret endnu, siger politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet fredag aften.

- Han er fundet i forbindelse med, at man har arbejdet på stedet, fordi ejendommen har skullet rives ned, og soklen graves op. Og han er fundet i, hvad, vi formoder, er en hjemmebygget krybekælder cirka to meter under jorden, fortæller han.

Liget er fundet i forbindelse med nedrivningsarbejde på stedet. Foto: René Schütze

Mick så sin ven Erik Madsen ved 15-tiden 8. marts 2018. Siden har Erik Madsen været sporløst forsvundet. Interviewet her er fra december 2018. Video: René Schütze

Liget blev fundet fredag omkring klokken 17, og politiet er stadig i gang på stedet.

- Vi forventer at være færdig i løbet af aftenen, siger han.

Tyder det på, at der er sket en forbrydelse?

- Det kan vi slet ikke sige noget om nu. Nu skal liget undersøges på Retsmedicinsk Institut. Det er det næste, der skal ske. Vi holder alle muligheder åbne.

Da brandvæsnet rykkede ud til en brand i folkepensionistens hus i Vebbestrup i marts 2018, gik politiet først ud fra, at husets beboer var omkommet i flammerne, fordi en røgdykker mente, at han havde set et menneske på sofaen, hvor Erik Madsen plejede at sove.

Ingen knoglerester

Men en minutiøs gennemgang af brandtomten, hvor resterne er blevet sigtet og undersøgt af en retsarkæolog, slog fast, at den fysisk svækkede folkepensionist ikke lå i ruinerne.

Der ville have været knoglerester, og Erik Madsen havde desuden en hofteprotese af titanium, som i hvert fald ville have overlevet.

Erik Madsens skæbne har været et mysterium i over to år. Foto: Jesper Bøss

Samtidig var Erik Madsen dårligt gående og besværet af en lungesygdom og på tidspunktet for hans forsvinden, var hans bil gået i stykker, så han kunne ikke komme langt ved egen hjælp.

Branden raserede hele huset. Foto: René Schütze

Men grundige undersøgelser af området omkring huset med politihunde og otte eftersøgninger af fodfolk fra Missing People i en radius af 3000 meter viste ingen spor af ham. Og der var sne og is på søerne, da han forsvandt, så man ville kunne se, hvis han var røget i vandet.

Heller ikke et økonomisk motiv lå lige for. Erik Madsens hus havde stået med et håndskrevet ’til salg’-skilt de seneste mange år og lugtede bestemt ikke af værdier.

Nu er mysteriet et skridt nærmere sin opklaring.