Erkendte drab på homoseksuelle: Nu er han død

Den 57-årige drabsdømte Gary Ray Bowles er blevet henrettet i Florida torsdag aften lokal tid.

Det skriver BBC.

Gary Ray Bowles har erkendt, at han har dræbt seks mænd i 1994, om end han kun er dømt for drabene på tre.

Han er i nogle tilfælde blevet kaldt 'I-95'-dræberen med henvisning til vejen, der kører langs kystlinjen i det østlige USA. Drabene har fundet sted mellem Florida og Maryland.

Ifølge efterforskere havde den 57-årige, der oprindeligt er fra West Virginia, en hård opvækst, og han arbejdede i en årrække som prostitueret, inden han begik drabene.

Vred over brud

Efter to fængselsdomme for blandt andet vold og voldtægt, flyttede han i 1993 til Daytona Beach i Florida, hvor han boede sammen med en kæreste, mens han fortsatte med at prostituere sig over for homoseksuelle mænd.

Hans kæreste endte imidlertid med at forlade ham, da hun opdagede hans sex-arbejde, og han har selv siden fortalt efterforskere, at han gav homoseksuelle mænd skylden for bruddet med kæresten. Desuden var han vred over, at hans kæreste havde haft en abort.

Han lod derfor sine frustrationer gå ud over homoseksuelle mænd, og efter en længere menneskejagt endte ham med at blive anholdt i Jacksonville i Florida.

Her blev han siden dømt for drabene på de tre mænd på henholdsvis 37, 47, og 59 år.

Gary Ray Bowles' advokater havde forsøgt til det sidste at få aflyst henrettelsen, blandt andet med henvisning til hans lave intellekt, men det viste sig altså at være forgæves, og henrettelsen blev gennemført med en dødelig indsprøjtning.

Bowles har således skrevet sig ind i historiebøgerne som nummer 99, der er blevet henrettet i Florida siden dødsstraffen blev genindført i 1976. Han er den 13., der er blevet henrettet i år i hele USA.