Erkendte pistoler: Udvist

RETTEN I ODENSE: Både den 32-årige samt hans nærmeste familie var tydeligvis berørte, da den 32-årige mand fredag fik fem års fængsel samt blev udvist for bestandigt i en sag om pistoler.

Fredagens retsmøde var en tilståelsessag fra den 32-åriges side, og den er del af et større sagskompleks, som af politiet kaldes Operation Copy.

Politiet: Bodega var central i våbensalg til bander

Sagen drejer sig om 65 pistoler, og den 32-årige, der har tyrkisk-kurdiske rødder erkender at have håndteret to af de mange skydevåben.

Tilbage i maj har en yngre mand ved en lignende tilståelsessag fået tre års fængsel for fire af de andre våben, som dog ikke var funktionsdygtige.

Mor og søn også fængslet i sagen

I sagen sidder yderligere ti mænd samt en kvinde - mor til en af de ti mænd - fængslet.

Ved fredagens retsmøde forklarede anklager i sagen, Thomas Hugger, hvordan den 32-årige modtog den første af de to pistoler på en p-plads i Bagsværd 2. september i fjor.

Ved retsmødet forklarede den 32-årige, hvordan han via en mellemmand fik våbnet fra en af de andre tiltalte i sagen.

- Han skyldte mig penge. Omkring 20.000 kr. Han lovede at sende penge, men sendte en pistol i stedet, forklarede han.

Se også: Kæmpe narko-handel var ren snyd

Der var tale om en pistol påsat en lyddæmper. Våbnet virkede dog ikke.

- Jeg manglede penge, så jeg tog imod pistolen, som jeg håbede på at kunne sælge videre, forklarede manden.

Han var nemlig, forklarede han, ved at åbne en café. Pengene skulle han i den anledning bruge på håndværkerhjælp.

Mødtes igen med mellemmand

Fordi våbnet ikke virkede, tog han atter kontakt til føromtalte mand. Mellemmanden skulle derfor atter mødes med den 32-årige godt 14 dage efter første møde.

Denne gang skulle de mødes i Ringsted Outlet, men politiet var på sporet af våbenringen og var derfor også til stede ved mødet på Midtsjælland.

Øjeblikket efter, at våbnet var blevet overdraget fra den ene til anden, slog man til.

I første omgang forsøgte den 32-årige dog at flygte. Uden held og han blev anholdt.

Det viste sig denne gang, at våbnet virkede, og at det var ladt.

- Hvorfor accepterede du en pistol anden gang, når det var penge, du ville have, spurgte anklageren.

- Det var dumt af mig, men jeg regnede med at kunne sælge den videre for 13.000 kr til en tredjepart, forklarede den 32-årige.

- Hvad tænker du, da du får det her våben i hånden?

- Skulle man, skulle man ikke. Jeg dummede mig, svarede den 32-årige.

- Vi er enige om, at du dummede dig to gange på 14 dage, spurgte anklageren.

- Ja, lød svaret.

Ikke banderelateret

Han forklarede senere ved retsmødet, at han ikke er banderelateret. Direkte adspurgt svarede han, at han havde nogle barndomsvenner, der nu bevægede sig i bandemiljøet.

Ved retsmødet kom det frem, at den 32-årige har en række tidligere domme. Seneste dom var fra 2015, hvor han fik syv års fængsel for narkotika.

Dermed var han prøveløsladt, da han modtog de to pistoler.

Den resterende straf fra narkosagen indgår i den samlede dom, som altså lød på fem år.

Efter en kort snak med sin forsvarer, Ulrik Sjølin, valgte den 32-årige at anke udvisningen. Fængselsdommen modtog han.

Han skal i retten i kommende uge i en voldssag, der ikke har med pistol-sagen at gøre. Her er der navneforbud, og derfor undlader Ekstra Bladet at skrive hans navn.

Sagen mod de øvrige 11 begynder efter planen i november. Der er afsat 25 dage, og det er planen, at der falder dom i marts.