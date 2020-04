Erotik-forfatter anklaget i vanvittig sag: Dræbte mand for livsforsikring

En amerikansk forfatter fra Oregon, der er anklaget for at have dræbt sin mand, ville have tjent over 1,5 millioner dollars i livsforsikring ved mandens dødfald.

Det er kommet frem i retsdokumenter fra sagen, der afholdes i Multnomah County District.

Her præsenterede anklageren dokumenterne i retten for at sikre, at Nancy Crampton-Borphy ikke fik stillet kaution.

Hun har erklæret sig 'ikke skyldig' i anklagerne.

Det skriver det lokale medie Oregonian, der følger sagen fra retten.

Nancys advokater har argumenteret for, at den 69-årige kvinde skal fjernes fra detentionen i fængslet og rykket til et gæstehus, fordi hun er i risikogruppen, hvis hun bliver smittet med coronavirus.

Der er endnu ikke taget stilling til, om kvinden skal have mulighed for at forlade detentionen.

'Ville have et bedre liv'

Nancy Crampton-Brophy er en selvudgivende romantisk- og erotisk forfatter, der har solgt livsforsikringer igennem hele sit liv.

Hun er anklaget for at slå sin mand Dan Brophy ihjel. Dan arbejdede som underviser hos Oregon kulinariske institut til sin død.

'Dan Brophy var glad for sin sin simple livsstil, men hans kone ville have mere. Dan Brophy var 1.5 millioner dollars værd, hvis han var død, og han var en udgift, hvis han var i live. Nancy planlagde og udførte, hvad hun mente, var det perfekte mord. Et mord som hun regnede med ville give hende et liv uden finansielle bekymringer', lød det fra anklageren under retssagen.

Skudt i ryggen og brystet

Det var mandens studerende fra kokkeskolen, der fandt ham bevidstløs i et af køkkenerne. De forsøgte med førstehjælp, men han stod ikke til at redde. Han var blevet skudt to gange. En gang i ryggen og en gang i brystet på klos hold.

Videoovervågning fra stedet har vist en bil, der ligner den, som Nancy kørte.

Efter skyderiet fortalte Nancy, at hende og manden ejede en pistol, men at de aldrig havde brugt den og slet ikke have købt ammunition til den.

Politiet har dog siden fået indsigt i, at Nancy have købt udstyr til pistolen på ebay.

Anklageren hævder, at hun har skudt sin mand med den fælles pistol og nye dele og siden udskiftet delene af pistolen med de originale dele, så det lignede, at våbnet aldrig var blevet affyret før.

Politiet har kun set, at hun har købt delene. De er endnu ikke blevet fundet.

Ville få alle pengene

Under efterforskningen har politiet også afsløret, at Nancy alene står til at få 1.5 millioner dollars, hvis Dan dør.

I dokumenter har vidner fortalt politiet, at Nancy tidligere har udtrykt et ønske om at sælge parrets hjem for at rejse verden rundt, men at Dan ikke mente, at det var en god idé.

En del af Nancys skriverier blev også brugt i retten.

I november 2011 har hun nemlig skrevet en novelle, der har fået den fængende titel: 'Sådan dræber du din mand'.

Novellen handler om en kvinde, der gerne vil slå sin mand ihjel, hun skriver i teksten: 'Skilsmisse er dyrt. Og vil du virkelig dele dine værdier? Eller hvis du nu giftede dig for pengene, har du så ikke fortjent dem alle? Desværre er politiet ikke dumme. De kommer til at anklage dig først. Så du skal være organiseret, hensynsløs og meget klog', skriver hun.

Afslutningsvis konkluderer hun dog i novellen at det 'er lettere at ønske folk døde, end rent faktisk at slå dem ihjel'.

Sagen mod Nancy Crampton-Brophy fortsætter.