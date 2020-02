Escortpige fængslet: Rev og nev betjent

Havde været i Danmark i få dage for at arbejde ulovligt som escort

En ung mørkhåret kvinde fra Ukraine blev i dag varetægtsfængslet ved Dommervagten i København for vold mod tjenestemand.

Ifølge politiets sigtelse nev og rev kvinden en betjent, ligesom hun skubbede ham hårdt i brystet, da han i forbindelse med en razzia mod ulovligt arbejde bad den 22-årige kvinde om legitimation og arbejdstilladelse.

Episoden fandt sted da Københavns Politi fredag slog til mod en lejlighed på Christianshavn, som politiet mistænkte for at være omdrejningspunkt for ulovlige escort-ydelser.

Politiet havde fundet frem til lejligheden via en escort-side, som reklamerede for to kvinders ydelser. En civilklædt betjent mødte derfor op på adressen og fingerede interesseret kunde, inden han på et af lejlighedens værelser hev sit politiskilt frem - til stor overraskelse for de to tilstedeværende escortpiger, der formentlig havde forventet et andet syn.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at sagens uventede drejning fik de to kvinder til at forsøge at flygte fra lokalet.

- Den ene - en kvinde iført cowboy shorts og en mavebluse - løb ud i køkkenet og smed sin telefon ud af vinduet, hvorefter hun selv hoppede efter, mens den anden - en kvinde iført sort g-streng og en gennemsigtig bh - løb ud mod hoveddøren, lød politibetjentens forklaring i sagen, som i dag blev læst højt af den vagthavende anklager.

Ifølge betjenten eskalerede situationen yderligere ved hoveddøren, hvor kvinden iført g-streng og gennemsigtig bh her angivelig tildelte ham et skub og ned og rev ham, inden hans kollega kunne komme op i lejligheden som forstærkning.

I retten medgav den 22-årige ukrainske kvinde gennem sin tolk, at hun havde skubbet betjenten, men at hun ikke troede, han var betjent, fordi han ikke var iført uniform.

- Hvis jeg vidste, han var betjent, havde jeg ikke gjort det, lød det fra den angrende kvinde, der forklarede, at hun havde forsøgt sig som ulovlig escortpige i Danmark den sidste uge, men at det ikke havde været den store succes, og hun derfor ønskede at stoppe.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at kvinden indrejste i Danmark 26. januar. Politiet fandt over 34.000 danske kroner i lejligheden, mens kvinderne også var i besiddelse af russisk og ukrainsk valuta.

Den 22-årige kvinde blev varetægtsfængslet i ni dage og kan udover sigtelsen om vold mod tjenestemand se frem til en sag om ulovligt arbejde.