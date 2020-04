Et år efter skuddrab: Politiet søger vidner

På årsdagen for skuddrabet på en 18-årige mand fra Holbæk opfordrer Midt- og Vestsjællands Politi nu igen borgere, der kan sidde inde med afgørende information, til at henvende sig.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelse.

Efterforskningen har været i gang siden hændelsen.

- På trods af vores lange efterforskning har vi stadig behov for at få nogle henvendelser fra vidner. Der er tilgået os oplysninger om, at der er nogen, der kan ligge inde med viden, men som ikke har henvendt sig til os. Det gør, at vi er ude igen nu, siger efterforskningsleder Kristian Egekær til Ekstra Bladet.

Skuddrab i Ladegårdsparken Søndag den 28. april 2019 ca. kl. 22.10 blev en 18-årig ung mand fra Holbæk dræbt af skud i bebyggelsen Ladegårdsparken Vest ud for nummer 135. Gerningsmanden undløb fra stedet og videre ad Vandtårnsstien og herfra i ukendt retning. Signalement af gerningsmanden:

A: Mand, nordisk af udseende/lys i huden, 20-30 år, 170-180 cm høj, alm af bygning, muligt kasket, mørk hættetrøje med hætten oppe, tynd jakke, mørke bukser. Specifikt søges der efter vidner, der måtte have bemærket noget mistænkeligt før, under eller efter selve drabet, men også i dagene op til. Vidner som har bemærket personer omkring en mørkegrå Kia Ceed personbil, der på gerningstidspunktet holdt parkeret på parkeringspladsen i Kikhøjparken ud for nummer 43-117, har stor interesse for politiet. Kontakt politiet på tlf. 114, hvis du har oplysninger i sagen.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at drabet har været planlagt.

- Derfor søger vi vidner, der måske i dagene op til har bemærket noget mistænkeligt, lyder det fra efterforskningslederen.

Kristian Egekær understreger, at det, der måske kan virke ubetydeligt for et vidne - de små detaljer, kan være vigtig viden for politiet.

Politiet søger vidner til denne bil. Politiet søger vidner, som har bemærket personer omkring en mørkegrå Kia Ceed personbil, der på gerningstidspunktet holdt parkeret på parkeringspladsen i Kikhøjparken. POLITIFOTO

Efterforskerne sidder klar ved telefonerne. Har du oplysninger i sagen skal du kontakte politiet på 114.