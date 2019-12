Et billede fik 37 fyret

Det er altid en god ide at tænke sig om en ekstra gang, når der er et kamera i lokalet.

Og det skulle en flok kadetter formentlig også have gjort, inden de fik taget deres 'klassebillede', hvor de heiler. Billedet af Basic Training Class 18 blev offentliggjort 5. december og skabte allerede ballade dengang.

Her blev to trænere og en kadet på West Virginia Department of Military Affairs and Public Safety (DMAPS red.) fyret, ligesom de resterende 34 på billedet blev suspenderet uden løn.

Og nu er guvernør i staten West Virginia, Jim Justice, også gået ind i sagen, efter DMAPS-chef Jeff Sandy har anbefalet at fyre de resterende syndere.

- Jeg har modtaget al fakta omhandlende denne episode, og jeg har godkendt Jeff Sandys anbefalinger. Derudover har jeg udtrykt min taknemmelighed over for ham og hele departementet for at færdiggjort deres rapport om sagen så hurtigt, siger han ifølge en meddelelse til pressen.

En hyldest

Holdet på klassebilledet har forklaret, at deres heil var ment som en hyldest til en instruktør ved navn Byrd. Af samme årsag har det skrevet 'HAIL BYRD!' på toppen af fotoet.

Angiveligt har klassen brugt håndbevægelsen til at vise deres respekt for deres instruktør i flere uger, men Byrd forklarer, at hun ikke var klar over, den racistiske og historiske betydning af bevægelsen.

'Vores undersøgelse har vist, at hun opmuntrede til det, glædede sig over den og til tider selv brugte den selv', står der i rapporten.

Fordømmer billedet

Guvernør Jim Justice har foruden sin anbefaling om at fyre de mange kadetter taget kraftigt afstand fra billedet.

'Som jeg har sagt fra starten, så fordømmer jeg billedet på det kraftigste. Jeg sagde også, at denne handling skulle munde ud i alvorlige konsekvenser. Denne opførsel vil ikke blive tolereret på min vagt. Vi har mange gode folk i DMAPS, men denne episode var totalt uacceptabel, fortæller han.

Meldingen om fyringerne kommer i kølvandet på flere antisemitiske angreb i USA. Lørdag blev fem mennesker stukket med kniv i et jødisk område i New York, mens en 30-årig kvinde overfaldt tre jøder i Brooklyn og råbte 'Fuck you, jews' dagen før.