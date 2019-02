Et billede hjemsøgte ham i 26 år: - Et monster!

I 26 år har et billede, hvor kardinal George Pell støtter en af Australiens værste pædofile præster, hjemsøgt Vatikanets finansminister. Nu er han selv dømt for overgreb mod to kordrenge

For 26 år siden tog George Pell et skæbnesvangert valg. Et valgt, der hjemsøgte ham i årevis.

Dengang var præsten Gerald Ridsdale tiltalt for seksuelle overgreb af 30 omgange på ni drenge på mellem 12 og 16 år i perioden 1974 til 1980, og selv om Gerald Ridsdale stod til tæsk i retten, så var George Pell klar.

Kardinal George Pell vendte ikke sin ven ryggen. Tværtimod.

Vatikanets finansminister valgte at troppe op med Gerald Ridsdale ved sin vens side, og forklarede senere i retten, at han ingen anelse havde om, at der havde fundet overgreb sted.

George Ridsdale blev i 1993 erkendt skyldig og fik 12 måneders fængsel.

Efterfølgende væltede kritikken ned over George Pell, der blev heglet ned. Især et billede blev symbolet på George Pells beslutning om at støtte den pædofildømte.

Det billede har i 26 år hjemsøgt George Pell. I midten ses den dømte Gerald Ridsdale, der er kendt som en af Australiens værste pædofile præster. Til højre ses George Pell.

Vatikanets finansminister begik overgreb på kordrenge

Men nu viser det sig, at George Pell er mere end bare skyldig i at støtte sin pædofile ven.

Et monster

Tirsdag kom det frem, at et nævningeting i Melbourne 11. december sidste år fandt George Pell skyldig i fem anklagepunkter. Årsagen til, at der ikke er kommet noget ud før nu, er, at der har været referatforbud.

Men tirsdag kom det alligevel frem, at George Pell har forgrebet sig seksuelt på to 13-årige kordrenge for to årtier siden, mens han var ærkebiskop i Melbourne. Selv nægter han sig skyldig i alle anklager.

Den 77-årige australier er kardinal og kendt som Vatikanets finansminister. Den titel gør ham til den tredjemest magtfulde person i Vatikanet. Tidligere var han en af pavens nærmeste rådgivere.

Tirsdag blev retsdokumenterne offentliggjort foran retten i Melbourne, hvor George Pell også var til stede, og han blev mødt af adskillige rasende demonstranter.

'Brænd op i helvede, Pell' og 'du er et monster', lød det blandt andet, skriver SBS News i Australien.

Foto: AFP

Australiens værste

George Pell risikerer nu 50 års fængsel, når han får sin straf i marts, og dermed risikerer han at lide samme skæbne som Gerald Ridsdale.

Den 84-årige præst fra Australien er dømt for overgreb på 63 børn i perioden 1960 til 1988. Blandt andet har et af ofrene fortalt, hvordan hun blev voldtaget af ham foran alteret.

Et andet offer, en niårig dreng, har også fortalt, hvordan han blev voldtaget af Gerarld Ridsdale, der efterfølgende fortalte, at han ikke måtte sige det til nogen, for så ville Gud straffe ham.

Det kom i en retssag mod Gerald Ridsdale i 2017, ifølge The Guardian.

I alt er han blev idømt 40 års fængsel for sine ugerninger.

Den katolske kirke i Australien har været plaget af store skandaler. I maj 2018 blev ærkebiskoppen i Adelaide, Philip Wilson, dømt skyldig i at fortie, at en alterdreng tilbage i 1970'erne havde fortalt om seksuelle overgreb begået af en pædofil præst.

Anklagerne mod Philip Wilson var en del af en større koordineret efterforskning om sexovergreb mod børn i den katolske kirke.