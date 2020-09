Et minuts stilhed for dræbt gymnasie-elev

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Intet er, som det plejer at være for eleverne i en af 2.g-klasserne på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg.

Hen over weekenden har de mistet deres kammerat, som fredag aften blev dræbt med et enkelt skud i hovedet på åben gade på Frederiksberg. Og mandag formiddag blev der en holdt mindehøjtidelighed for den 18-årige dreng på skolen.

Det fortæller rektor Marianne Svendsen, som Ekstra Bladet talte med forud for højtideligheden.

- Vi holder et minuts stilhed for alle skolens elever, og så bliver der afspillet et musiknummer, som hans venner har ønsket, at vi skulle spille, siger Marianne Svendsen.

Brutalt drab på åben gade: Der gik mindre end et minut

Nummeret er 'See You Again' med Charlie Puth.

Marianne Svendsen har ikke lyst til at dele sine mindeord, men siger om den dræbte:

- Han var en supersød dreng, og han repræsenterede også sin klasse i elevrådet sidste år. Glad, sød og altid i godt humør.

- Vores tanker går til hans familie. De må stå i en virkelig svær situation med tabet af deres søn.

Søndag var der lagt blomster ved gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Den dræbte 18-årig gik på skolens engelsk- og samfundsfagslinje. Skolen forsøger nu at hjælpe hans klassekammerater.

- Vi håndterer det ved at tage hånd om klassen i forhold til at bruge vores psykologer og i det hele taget prøve at hjælpe dem igennem. Det bliver jo en lang proces, inden man både har nået at forstå det, der er sket, og de processer, der følger med sorg.

Den 18-årige var sammen med to kammerater, da de stødte sammen med to andre på Dirch Passers Allé og Finsensvej på Frederiksberg fredag aften klokken 20.44.

Drabet skete ved Lidl på Dirch Passers Allé. Foto: Kenneth Meyer

Vidner hørte, at der var en uoverensstemmelse.

- Der er nogen, der råber op, og så bliver der afgivet skud, fortæller vicepolitiinspektør Brian Belling, leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi.

- Det går rigtig hurtigt faktisk. Det er ikke sådan, at de står længe og skændes. Der går mindre end et minut, tilføjer han.