Et sidste farvel til Merethe Stagetorn

Blomsterrækken neden for kisten strakte sig langt ned ad kirkegulvet, da den tidligere forsvarsadvokat Merethe Stagetorn lørdag blev bisat fra Garnisonskirken i København.

Merethe Stagetorn blev 75 år og var i den sidste tid svært ramt af demens. Hun døde sidste søndag på et plejehjem omgivet af sine børn.

Familie, venner og forhenværende kollegaer fyldte kirkebænkene i den rødstensmurede kirke, der dannede rammen om det sidste jordiske farvel til en af de mest markante personligheder i den danske advokatbranche.

Først og fremmest var det dog en familiebegivenhed, hvor det var tydeligt, at den landskendte jurist også var en elsket mor, bedstemor og hustru.

Merethe Stagetorn var enke efter advokat Ove Stagetorn, der døde i 2014, og i sin indledende tale fortalte den tidligere biskop Erik Norman Svendsen, at Ove Stagetorn var den første og eneste mand i hendes liv.

Merethe Stagetorns børn tog ordet i kirken, og hendes datter måtte holde flere lange pauser, mens hun beskrev sin mors betydning for familien.

– Hun lærte dem at stå tidligt op, fordi de to første timer er så meget smukkere end de to sidste, fortalte hun om forholdet til børnebørnene.

– Du skulle være blevet lidt længere i den originale version, sluttede hun.

Pia Kjærsgaard og mand deltog også ved bisættelsen. Foto: Anthon Unger

Dannede skole

Merethe Stagetorns søn, Henrik Stagetorn, der ligesom sin mor er forsvarsadvokat og nåede at dele kontor med hende, kom også ind på hendes store faglige virke.

Han beskrev, hvordan hun havde udviklet en langtidsholdbar form, der var forbilledlig for kommende jurister.

– Kill them with kindness, sagde han om hendes fremgangsmåde i retten, hvor en udpræget retfærdighedssans betød, at hun forsvarede alle typer klienter.

Han fortalte, at hun altid sørgede for, at det var hende, der fandt de svage punkter i en sag – også hvis det var hos hendes egen klient. På den måde var hun altid på forkant.

Henrik Stagetorn fortalte de fremmødte en anekdote om sin mor, der i en retssag havde bragt et vidne på glatis under en afhøring. Det havde fået retsformanden til at bryde ind for at komme vidnet til undsætning.

– Hvis du passer dit arbejde, passer jeg mit, lød svaret fra Merethe Stagetorn, der også gjorde sig bemærket som en kontant kvinde i en retssal.

Det var Henrik Stagetorn, der sagde de afsluttende ord, før familien bar kisten ud på den sidste rejse.

– En rejse, der forener dig med far og slutter ringen, lød det.