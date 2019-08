'Et sidste hug med sværdet og han skar armen af sit offer'

En uhyggelig drabssag har rystet den tyske by Stuttgart: En 36-årig mand blev onsdag dræbt af en mand med et sværd ved højlys dag midt på gaden

'Den skaldede mand står med begge hænder på sværdet. Igen og igen slår han på sit offers livløse krop. Et sidste hug med sværdet, og han skærer armen af sit offer.'

Sådan lyder det tyske medie Bilds uhyggelige beskrivelse af et drab, der fandt sted onsdag klokken 18.15 i den tyske by Stuttgart.

En 28-årig mand fra Syrien er efterfølgende blevet anholdt og sigtet for drabet, der ifølge Bilds oplysninger startede med et banalt skænderi.

Fortsatte angrebet

Angiveligt var den 36-årige dræbte mand sammen med sin 11-årige datter, da der pludselig opstod en uenighed mellem de to stridende parter.

Politiet måtte afspærre et stort område efter drabet. Foto: Ruptly

Ud af det blå trak gerningsmanden et sværd og gik til angreb på sit offer, der efter flere stik forsøgte at søge tilflugt i en bil.

Det lykkedes ikke, og gerningsmanden fortsatte sit angreb.

Ifølge Der Spiegel har den 28-årige mand erkendt, at han stod bag drabet på den 36-årige mand, men politiet arbejder fortsat på at fastlægge et motiv.

Opsang fra politiet

Det er dog kommet frem, at de to mænd tidligere har boet sammen, og derfor har politiet udelukket, at der skulle være tale om et politisk motiv.

Mange borgere var vidne til det uhyggelige drab, og de havde travlt med mobiltelefonerne.

På nettet florerer adskillige videoer og billeder fra gerningsstedet, og det har fået tysk politi til at advare om, at det er ulovligt at dele den slags.