Etårig dreng smidt i flod: Så gik faderen på pub

En blot et år gammel dreng døde onsdag, efter han angiveligt var blevet smidt i en flod.

Nu er drengens far, Zak Eko, anholdt og sigtet for drabet på sin egen søn. Politiet anholdt ham angiveligt på den lokale Lock Keeper pub i Radcliffe, hvor han var gået ind og havde bestilt noget at drikke kort efter at have smidt sin søn i floden.

Faderen skal møde i retten i Manchester Magistrates' Court fredag.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Mirror og The Times.

Den et år gamle dreng ved navn Zakari William Bennet-Eko døde på hospitalet onsdag, efter han tidligere på dagen var blevet reddet op af vandet i floden Irwell i byen Radcliffe.

- Redningsmandskabet - inklusive en redningshelikopter - var øjeblikkeligt til stede, og drengen blev reddet op af vandet og taget til hospitalet, siger en talsmand fra redningsholdet.

Drengen afgik ved døden kort tid senere, og en obduktion vil blive foretaget fredag.

- Vi ved, at der var et stort antal vidner, som så, hvad der skete, og jeg vil gerne opfordre de personer til at træde frem og give os så mange detaljer, som de kan.

- Det er også muligt, at andre personer har oplysninger om de begivenheder, som ledte op til hændelsen, da vi ved, at babyen var i området i flere timer forinden, siger kriminalkommisær Wes Knights.

Drengens mor, 22-årige Emma Blood, fortalte efterfølgende, hvordan hun krammede og kyssede sin søn i de sidste minutter med ham på hospitalet.

- Jeg ville ønske, at jeg var død i stedet for, sagde hun.