Etårig pige død efter ophold i dagpleje

En etårig pige er på tragisk vis død natten til fredag efter et ophold hos en gæstedagplejer

Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker en tragisk sag om en blot et år gammel pige, der døde natten til fredag.

Den lille pige døde efter et ophold hos en gæstedagplejer.

Det skriver Herning Folkeblad.

Herning Kommune har bekræftet dødsfaldet

- Det er en dybt ulykkelig og tragisk sag. Vi har brugt dagen i dag (fredag, red.) på at få vendt hver en sten for at få afklaret, hvad der er sket i den tid, hvor barnet har været i vores varetægt, siger Jørn Thomsen, der er dagplejens øverste leder, til Herning Folkeblad.

Politiet undersøger sagen

Årsagen til dødsfaldet er stadig ukendt. Det ønsker politiet ikke at kommentere.

- Jeg kan bekræfte dødsfaldet og oplyse, at sagen bliver undersøgt af vores afdeling for Central Efterforskning. Jeg kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen i Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen, til Herning Folkeblad.