Etårigt barn druknet i elv i Norge

Flere redningshelikoptere, redningsbåde og dykkere arbejdede tirsdag aften på at finde en etårig dreng, som var faldet i en elv i Geiranger i Norge.

Han er lidt over klokken 22 bekræftet død, efter det endelig lykkedes at finde ham i vandet efter flere timers eftersøgning. Det skriver TV2 Norge.

- Vi fik anmeldelsen omkring klokken 15.45 og satte umiddelbart efter gang i en eftersøgning, sagde operationsleder Borge Amdam til TV2 tidligere tirsdag aften.

Foto: Britt Ingunn Maurstad/Storfjor/Ritzau Scanpix

Faldt i vandet

Det vides ikke nøjagtig, hvad der skete, da drengen faldt i vandet, skriver TV2 Norge.

Først lød det, at moderen faldt i vandet med sønnen og kom op på land igen på egen hånd.

TV2 Norge har dog senere tirsdag aften fået oplyst, at moderen kastede sig i elven efter sønnen og blev taget af strømmen, som førte hende over 100 meter ned ad vandløbet.

Hotelgæster og andre vidner hørte, at moderen råbte og skreg på hjælp, og til sidst var det ansatte fra hotellet, som fik reddet moderen op af vandet.

Indsatsleder Karl Idar Vik og meddelte til TV2 Norge, at det var en krævende aktion, fordi det er en elv med megen strøm.

Beredskabet forsøgte derfor at inddæmme elven for at gøre det nemmere at lede i den.

Familien er turister i den norske by, og de pårørende får lige nu hjælp af et kriseteam. Familiens nationalitet kendes endnu ikke.

Foto: Britt Ingunn Maurstad/Storfjor/Ritzau Scanpix

Lokale hjælper til

Ifølge TV2 Norge deltog også flere frivillige i eftersøgningen. Røde Kors oplyste til mediet, at fem hjælpekorps var kaldt ud, og at omkring 30 frivillige fra organisationen var mødt op for at hjælpe.

Mediets fotograf meldte ydermere, at flere lokale var mødt op og deltager i eftersøgningen med egne både.