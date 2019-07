EU-lande nominerer tysk forsvarsminister til topjob

Forhandlinger om, hvem der skulle være ny kommissionsformand, har tirsdag aften fået en ende.

Det oplyser Donald Tusk på Twitter.

Valget er faldet på den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, der repræsenterer Angela Merkels parti CDU.

I lang tid har danske Margrethe Vestager været i spil til posten, og Mette Frederiksen var tirsdag i Bruxelles for at kæmpe for et toppost til Vestager. Men sådan gik det ikke.

Rollen som kommissionsformand gik til Ursula von der Leyen, mens også den belgiske premierminister, Charles Michel, har fået en fin post. Han bliver formand for Det Europæiske Råd.

Vestager stadig i spil

Fra start har det været Margrethe Vestagers 'plan A' at få en af de øverste poster på EU-kransekagen, og derfor har der også været spekuleret i, at hun ville få rollen som udenrigschef. Men den er gået til spanske Josef Borell.

Danskeren har dog alligevel fået en flot post som første næstformand for EU-Kommissionen.

EU-forhandlingerne har de seneste døgn udviklet sig til lidt af et kaos, efter EU-præsident Donald Tusk efter de formelle forhandlinger søndag kl. 23 pludselig hævede 'den arbejdende middag' og overgik til kaotiske en til en-natteforhandlinger med stats- og regeringscheferne.

Men inden, vi kan konkludere noget, skal EU-Parlamentet skal godkende alle kandidaterne. Det siger EU-traktaten.