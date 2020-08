Evakuering af russisk oppositionsleder forhindret

Den russiske oppositionsleder Alexei Navalny blev torsdag indlagt på et hospital i byen Omsk, da han blev dårlig om bord på et fly på vej til Moskva.

Navalnys talskvinde, Kira Yarmysh, er overbevist om, at han er blevet forgiftet, og siden har der især fra internationalt hold blevet rettet meget opmærksomhed mod sagen.

Det førte siden til, at et tysk fly natten til fredag satte kursen mod Omsk for at evakuere Navalny og behandle ham på et hospital i Tyskland.

Men den plan er der fredag morgen dansk tid blevet sat en stopper for.

Således har lægerne på hospitalet i Omsk meddelt, at Navalny er for syg til at blive flyttet.

Det oplyser Kira Yarmysh på Twitter.

- Beslutning truffet af Kreml

Hun er dog igen overbevist om, at der er sket en indblanding fra de russiske myndigheders side.

- Det er helt tydeligt, at beslutningen ikke er taget af lægerne men af Kreml (den russiske regering, red.), skriver hun.

Talskvinden Kira Yarmysh har siden torsdag befundet sig ved hospitalet, hvor Navalny er indlagt. Foto: Alexey Malgavko/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun skriver videre, at forbuddet mod at flyve ham ud af Rusland er 'et forsøg på at tage hans liv'.

Fra den russiske regerings side har det lydt, at man 'håber han kommer sig hurtigt', og det vil 'blive undersøgt', hvis det skulle vise sig, at der er tale om en forgiftning.

Den 44-årige Alexei Navalny er en af de mest kendte Putin-kritikere i Rusland, og han har også tidligere været anholdt for at deltage i demonstrationer. Ifølge Kira Yarmysh blev han også for et år siden forsøgt forgiftet i forbindelse med en anholdelse.

Navalny har blandt andet tidligere været opstillet til en borgmesterpost, men her tabte han ifølge de officielle optællinger stort til modstanderen, som var opstillet fra Putins parti. Her mente Navalny dog, at der var tale om snyd med optællingen af stemmerne.