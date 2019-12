Event-kongen skal betale millionerstatning

Har du haft en oplevelse med Peter Bindner eller PB Action Fest og Eventbureau? Så hører vi meget gerne fra dig! Send en mail til journalist Søren Schmidt ved at trykke her eller en sms til 1224 (Pris: Alm. sms takst)

En årelang retssag er afgjort - og Peter Bindner skal betale en erstatning på mere end 1.500.000 kroner.

Han blev i virksomheden PB Action Fest og Eventbureau booket til at arrangere en firmafest for Bygma A/S. Festen skulle afholdes for omkring 1600 medarbejdere i sommeren 2017, men allerede i juni 2016 blev aftalen indgået.

Nye betalingsvilkår

Der var egentlig styr på det hele, og Bygma forudbetalte et aftalt beløb på 500.000 kroner til Peter Bindners virksomhed.

Kort før festen skulle afholdes, ville Peter Bindner dog have flere penge.

- Vi har sendt invitationer ud og gjort opmærksomme på, at vi åbner for tilmeldingen.

- Samme eftermiddag ringer Peter Bindner til mig og siger, at nu sender han en mail om, at han ændrer betalingsvilkårene, siger direktionssekretær hos Bygma, Helle Grevy Gotfredsen, til Ekstra Bladet.

Udspekuleret

Der er altså gået mange måneder, fra aftalen blev indgået, til Peter Bindner pludselig vil have flere penge forud for arrangementet.

- Det virker så udspekuleret. Det er den dag, vi åbner for tilmeldingen, så nu har vi jo ligesom meldt det ud til medarbejderne. Nu ruller det bare derudaf, og så kommer han få timer efter og siger, at han har nye krav, siger Helle Grevy Gotfredsen.

Helle Grevy Gotfredsen er direktionssekretær i Bygma Gruppen A/S og stod for en stor del af kontakten med Peter Bindner. Foto: Bygma A/S

Her begynder sagen at køre af sporet. Direktionen overtager dialogen, og parterne har en længere korrespondance over både mail og opkald.

- Vi er ikke i tvivl om, at det, han forsøger, det er at få os til at opsige aftalen. For hvis vi opsiger aftalen, så skal Bygma betale for det hele, siger Helle Grevy Gotfredsen.

Opsiger aftalen

Det lykkedes ikke direktionen at tale Peter Bindner til fornuft, og de ender derfor med at overgive sagen til deres advokat, Jan Presfeldt.

Bygma er dog af den overbevisning, at Peter Bindner slet ikke ønsker at gennemføre arrangementet, og deres advokat beder ham derfor ham at bekræfte, at han forsat vil stå for festen ud fra den oprindelige aftale.

Til dette svarede Peter Bindner, at han betragtede mailen fra advokaten som 'trusler', og han tog det som et tegn på, at man fra Bygmas side ønskede at opsige den indgåede aftale.

Efter mange skrivelser frem og tilbage mellem advokaten og Peter Bindner, ender Bygma derfor med at opsige aftalen 7. april.

- Det er på grund af alt, hvad han har sagt; han har løjet og bedraget. Så vi aftaler med vores advokat, at vi takker nej, siger Helle Grevy Gotfredsen.

Mistet tilliden

20. april vender PB Action tilbage og påstår, at de aldrig har modtaget en opsigelse. Opsigelsen er ellers sendt til Peter Bindner på den mail, han har benyttet gennem hele forløbet.

Han har desuden modtaget den via brev i postkassen på hans firmaadresse, og senere samme eftermiddag har han talt i telefon med Helle Grevy Gotfredsen, hvor han omtalte den pågældende opsigelse, som han havde modtaget i et brev.

Peter Bindner har en lang række af sure kunder bag sig, som ikke føler sig retfærdigt behandlet. Foto: Ole Buntzen / POLFOTO

Tabte i retten

Den holdt dog ikke i retten, og 15. oktober 2018 vandt Bygma derfor sagen mod Peter Bindner i byretten.

Afgørelsen ankede han til Østre Landsret, og dermed måtte Bygma vente yderligere et år, før sagen blev afgjort.

Peter Bindner blev pålagt at betale 1.225.000 kroner til Bygma. Beløbet dækker både de forudbetalte penge og erstatning for det tab, som Bygma led ved at lave en aftale med en ny arrangør.

Derudover skal Peter Bindner betale 180.325 kroner i sagsomkostninger fra byretten, og tillagt sagsomkostninger på 130.000 kroner fra landsretten, skal Peter Bindner derfor betale i alt 1.534.325 kroner til Bygma - foruden renter.

- Man blev meget provokeret af ham. Jeg ved jo, hvad der er sandt, og hvad der ikke er sandt, så det har været voldsomt frustrerende at høre, at de ikke har henholdt sig til sandheden. Det, synes jeg, var hårdt.

- Men vi har været enormt glade for, at både byretten og landsretten har kunnet gennemskue det, siger Helle Grevy Gotfredsen.