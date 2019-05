F-16 styrter ned i varehus

- Jeg hørte bare den her eksplosion og løb om bag bygningen og så flammerne stå op, mens loftet begyndte at falde ned.

Sådan lyder fortællingen fra en af de ansatte i et varehus i det sydlige Californien, hvor et jagerfly af typen F-16 torsdag styrtede gennem taget.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Piloten selv nåede at skyde sig ud af kampflyet, før det var for sent, og dalede efterfølgende sikkert mod landjorden iført sin faldskærm. Han blev efterfølgende kørt til undersøgelse, men skal angiveligt være sluppet uskadt.

Til gengæld blev 12 mennesker, der befandt sig tæt på stedet, behandlet for skader.

Styrtet medførte i en periode nedlukning af flere omkringliggende veje i området af frygt for følgeeksplosioner.