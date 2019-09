F16-fly styrtet ned: Pilot fanget på højspændingskabler

Et belgisk F16-fly er torsdag styrtet ned i det vestlige Frankrig ved byen Morbihan.

Det bekræfter nyhedsbureauet AP.

De to piloter nåede at udløse katapultsæderne, hvilket betød, at de var ude af flyet, før det styrtede ned nordvest for Nantes.

Den ene pilot sidder torsdag eftermiddag fast med sin faldskærm i et højspændingskabel, hvilket betyder, at han skal reddes ned af myndighederne.

Han meldes kvæstet ved ulykken. Den anden pilot er sluppet uden skrammer.

Flystyrtet bekræftes af det belgiske luftvåben ifølge Reuters.

- Piloten og andenpiloten var i stand til at lade sig kaste ud inden det styrtede helt. De blev begge lokaliseret og er i live, hedder det i en erklæring fra den lokale myndighed.

CRASH : Un avion militaire belge F-16 s'est écrasé à Pluvigner, dans le #Morbihan. Les deux pilotes indemnes ont pu s’éjecter, l'un est actuellement suspendu sur une ligne à haute tension (Le Télégramme). pic.twitter.com/HzKyMgLhEM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 19, 2019

Et mirakel

Ifølge det franske medie Le Telegramme styrtede flyet ned i baghaven tæt på et hus.

- Min hustru var i huset, og hun hørte en enorm eksplosion fulgt af endnu en eksplosion. Hun gik ud i haven og så flyet i brand, fortæller en lokal indbygger ved navn Patrick Kauffe.

- Vi kan godt kalde det et mirakel. Flyets vinge rev noget af taget på nordsiden af vores hus. Skaderne er voldsomme. Der var ild i træerne og et skur, da min hustru blev evakueret, lyder det videre fra Patrick Kauffe til mediet.

Der er oprettet en sikkerhedszone rundt om piloten, bekræfter franske myndigheder. På Twitter skriver myndighederne i Morbihan, at 40 brandfolk og 20 redningskøretøjer er til stede, hvor piloten sidder fast.

Det belgiske F16-fly var på vej til en militærbase i det vestlige Frankrig.

Det undersøges nu, hvorfor flyet styrtede ned.