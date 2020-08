Får minimum 55 års fængsel

Den 23-årige Hashem Abedi, der er bror til den selvmordsbomber der i 2017 dræbte 22 mennesker i Manchester Arena, er nu blevet idømt minimum 55 års fængsel. Det skriver blandt andre CNN.

Selvom den 23-årige Hashem Abedi har nægtet at deltage i planlægningen af terrorangrebet, er han i retten alligevel blevet fundet skyldig i både planlægningen samt drab på 22 mennesker.

Slipper for livstid

- Normalt ville man få livstid for sådanne handlinger i Storbritannien, forklarede dommer Justice Jonathan Baker under retssagen.

Men fordi Hashem Abedi kun var 20 år gammel på tidspunktet for forbrydelsen, kan han altså 'nøjes' med 55 år bag tremmer og kan ikke søge prøveløsladelse før.

Han kan altså tidligst komme ud når han er 78 år gammel.

Det var den 23-åriges bror, Salman Abedi, der udløste en bombe, da folk var på vej ud af Manchester Arena den aften i maj 2017.

Her blev 22 mennesker dræbt, og mere end 260 mennesker kom alvorligt til skade.