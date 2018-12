Fabriksbygning i flammer: - Regner med at den snart er slukket

En fabriksbygning i Bording i Midtjylland brændte så kraftigt torsdag aften, at brandvæsenet har haft svært ved at bekæmpe branden

En fabriksbygning på Fabriksvej i byen Bording, der ligger mellem Herning og Silkeborg, har stået i flammer det meste af torsdag aften.

Det oplyste Henrik Nielsen, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

- Branden har stået på siden klokken 19.00, og vi har haft noget gang i den derude, fordi brandvæsenet har svært ved at bekæmpe branden, siger vagtchefen, der desuden oplyste, at Midt- og Vestjyllands Politi var til stede med fem køretøjer.

Klokken 23.30 torsdag aften oplyste vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Polit, Lars Even, at man regnede med, at branden ville være fuldstændig under kontrol, muligvis helt slukket, tidligt i løbet af natten til fredag.

- Der er kontrol over det hele der nede nu, det var lidt voldsomt i starten, men der er styr på branden nu. Så jeg tænker om en lille times tid, så er den slukket, sagde Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Se mere video på Local Eyes.

Beredskabsstyrelsens operative chef, Lars Høg Schou, har desuden oplyst via Twitter, at Beredskabsstyrelsen Midtjylland stillede 14 mand.

Beredskabsstyrelsen Midtjylland assisterer torsdag aften Brand & Redning MidtVest med 14 mand, autosprøjte, slangegruppe og højtrykskompressor ved industribrand i Bording. — Lars Høg Schou (@BRSlhsschou) 27. december 2018

Beredskabsstyrelsen Midtjylland var til stede for at hjælpe brandfolkene fra Brand og Redning Midtvest, der desuden har fået assistance fra Herning og Engesvang.

Den brændende bygning tilhører Bording møbel outlet varehus, og ifølge Henrik Nielsen er der ikke kommet nogen til skade.

- Nej, det er der heldigvis ikke. Der er noget beboelse i den ene ende af bygningen og noget fabrik i den anden ende, men jeg tror faktisk det meste af bygningen står tomt, siger han og oplyser, at årsagen til branden endnu er ukendt.