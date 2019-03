Facebook fjernede på et døgn 1,5 millioner film af moskéangreb

En video, der viste en gerningsmand gå ind i en moské og skyde flere muslimer, som var mødt op til fredagsbøn, fik hurtigt et liv på sociale medier.

Men Facebook gik ind og hev videoer ned fra brugernes sider, oplyser det sociale medie.

- I løbet af de første 24 timer fjernede vi 1,5 millioner videoer af angrebet globalt, heraf blev over 1,2 millioner blokeret, da de forsøgte at uploade, skriver Facebook på Twitter.

Skyderierne fandt sted i byen Christchurch i New Zealand fredag, hvor 50 personer mistede livet. 12 personer er fortsat i kritisk tilstand efter det blodige angreb.

Det er ulovligt at dele videoer af krænkende materiale, og det er meget krænkende for både ofre og efterladte, at der cirkulerer videoer af drabene.

Nogle brugere forsøgte tilsyneladende at omgå reglerne ved at redigere eller ændre i videoen, så visse dele ikke blev vist. Det har Facebook dog stadig sat ind over for, fortæller selskabet.

- Af respekt for de mennesker, der er berørt af denne tragedie, og de lokale myndigheders bekymringer, fjerner vi også alle redigerede versioner af videoen, som ikke viser grafisk indhold, skriver Facebook på Twitter.

Det har tidligere været fremme, at gerningsmanden angiveligt filmede sine handlinger, da han fredag eftermiddag gik ind i moskéerne. Det skulle være gjort ved hjælp af en optager, som han havde i panden.

Den 17 minutter lange video af mænd, kvinder og børn, som blev skudt på klos hold, blev sendt live via Facebook.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, sagde på en pressekonference tidligt søndag morgen dansk tid, at der er 'yderligere spørgsmål, der skal besvares'.

De spørgsmål går på, hvad de sociale mediefirmaers rolle er, når det kommer til at fjerne videoen og stoppe den i at blive delt.

Newzealandske myndigheder har tidligere meldt ud, at det kan være strafbart at dele videoen.