Facebook kritiseres i drabssag: Her er svaret

Tidligere i dag rettede Asser Gregersen, der er forsvarer for en af de sigtede i drabssagen fra Bornholm, kritik imod Facebook, som han mener faciliterer voldsomme rygter og usandheder.

- Jeg bryder mig ikke om, at Facebook stiller en platform til rådighed for rygter og injurier. Ligesom andre medier kan stilles til ansvar for deres indhold, synes jeg også, det bør være muligt at stille Facebook til ansvar for det bavl, der skrives om min klient, udtalte Asser Gregersen.

Advokaten vurderer, at visse af de påstande, der er frembragt på Facebook, er injurierende.

- Og det vil jeg bede Facebook om at få fjernet hurtigst muligt. Facebook bør vide, at deres platform fungerer som et ekkokammer, og når folk uimodsagt kan skrive den slags ting på Facebook, kan det have en forværrende effekt, siger advokaten.

I forbindelse med kritikken har Facebook sendt følgende kommentar på mail til Ekstra Bladet:

'Vi bifalder ikke injurier eller æreskrænkelser og tager det alvorligt, når personer, der er udsat for det, anmelder det til os. Vores retningslinjer beskytter mod angreb, der er rettet mod personlige karakteristika såsom køn, race og etnicitet, men vi tillader mere debat og diskussion, når det er møntet på adfærd, fordi vi grundlæggende sjældent har det fulde billede til at afgøre, hvad der er sandt eller falsk.

Er der til gengæld tale om dødstrusler, opfordringer til vold eller andet, der udsætter nogen for reel fare, har vi absolut nul tolerance og fjerner det med det samme.

Vores globale fællesskabsregler udstikker rammerne for, hvad der er tilladt og ikke tilladt på Facebook. Injurier og æreskrænkelser er juridiske problemstillinger, der både defineres og håndhæves forskelligt fra land til land over hele verden.

Vi respekterer selvsagt lokal lovgivning, og man kan altid anmelde det til os, hvis man oplever noget på Facebook, der bryder med vores regler eller den lokale lovgivning. Fx kan man via dette link anmelde æreskrænkende indhold til os, men er sagen mere omfattende bør man også tage fat i myndighederne.'

